Названо строки першої виплати українцям "Національного кешбеку"

Українці отримають першу виплату "Національного кешбеку" у період з 22 по 31 жовтня. Як ідеться у повідомленні Міністерства економіки кошти будуть нараховані тим громадянам, які робили покупки українських товарів у вересні й накопичили більше 2 гривень кешбеку.

Таких споживачів виявилося майже 646,4 тисячі. Їм виплатять сумарно 37,2 мільйона гривень. Витратити кешбек можна буде на послуги — комунальні, медичні, транспорт тощо. Також ці гроші можна задонатити на допомогу Збройним силам України чи придбати на них військові облігації.

В Мінекономіки нагадують, що умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в застосунку "Дія". Однак понад 300 тисяч споживачів станом на кінець вересня відповідну картку відкрили, але так і не активували її.

При цьому у відомстві заспокоюють, що накопичені кошти кешбеку не зникнуть, якщо картку не активувати в "Дії" своєчасно: так, кошти за вересень зможуть бути виплачені й у листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватися. Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень тощо.

Кешбек нараховується у розмірі 10% від вартості придбаних товарів українських виробників, які включені у програму. Максимальна сума виплат становить 3 тисячі гривень на місяць.

Як отримати кешбек за українські товари

Аби отримувати кешбек необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до його відділення. До програми долучилися Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Абанк, банк "Глобус", Укрсиббанк, Ощадбанк, Акордбанк та банк "Кредит Дніпро".

Далі треба визначити картки, за оплату покупок якими буде нараховуватися кешбек, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Також треба відкрити нову фізичну чи віртуальну картку, куди кешбек нараховуватиметься, а потім у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати цю картку в якості картки для виплат кешбеку. Автоматично ж, без підтвердження в "Дії", картка для кешбеку не прив'яжеться.