Названы сроки первой выплаты украинцам "Национального кэшбэка"

Украинцы получат первую выплату "Национального кэшбэка" в период с 22 по 31 октября. Как говорится в сообщении Министерства экономики, средства будут начислены тем гражданам, которые делали покупки украинских товаров в сентябре и накопили более 2 гривен кэшбэка.

Таких потребителей оказалось почти 646,4 тысячи. Им выплатят суммарно 37,2 миллиона гривен. Потратить кэшбэк можно будет на услуги — например, коммунальные, медицинские или транспортные. Эти деньги можно будет и задонатить на помощь Вооруженным силам Украины или же приобрести на них военные облигации.

В Минэкономики напоминают, что условием выплаты кэшбэка является активация карты для выплат в приложении "Дія". Однако более 300 тысяч потребителей по состоянию на конец сентября соответствующую карточку открыли, но так и не активировали ее.

При этом в ведомстве успокаивают, что накопленные средства кэшбэка не пропадут, если карточку не активировать в "Дії" своевременно: так, средства за сентябрь смогут быть выплачены и в ноябре.

Полученный кэшбэк не будет облагаться налогом. Выплата кэшбэка будет производиться ежемесячно с 20 числа следующего месяца за предыдущий. То есть, в конце октября потребители получат кэшбэк, накопленный за сентябрь, в конце ноября – за октябрь и так далее.

Кешбэк начисляется в размере 10% стоимости приобретенных товаров украинских производителей, которые включены в программу. Максимальная сумма выплат составляет 3 тысячи гривен в месяц.

Как получить кэшбэк за украинские товары

Чтобы получать кэшбэк, необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. К программе присоединились Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Абанк, банк "Глобус", Укрсиббанк, Ощадбанк, Аккордбанк и банк "Кредит Днепр".

Далее следует определить карты, за оплату покупок которыми будет начисляться кэшбэк, и дать банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

Также нужно открыть новую физическую или виртуальную карту, куда кэшбэк будет начисляться, а затем в "Дії" в разделе "Сервисы" выбрать эту карту в качестве карты для выплат кэшбэка. Автоматически же, без подтверждения в "Дії", карточка для кэшбэка не привяжется.