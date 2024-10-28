"Тысяча от Зеленского": как получить выплату и откуда деньги

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку "Национального кэшбэка", которую можно открыть в "Дії".

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телеканала "Мы — Украина".

Как будут выплачивать деньги

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбэка". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через Дію", — объяснил Соболев.

По его словам, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, что дополнительно должно поддержать украинский микро- и средний бизнес.

"Эти деньги маркированы — есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", — подчеркнул первый замминистра.

Он добавил, что на детей также можно будет оформить выплату.

Откуда деньги на тысячу для украинцев

По поводу того, во сколько обойдется государству эта программа, Соболев объяснил, что финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят им воспользоваться.

Он отметил, что новые средства из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

"Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы точно не смогли бы направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие — нельзя направлять на военные расходы", — отметил замминистра экономики.

В преддверии Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин должен запустить программу с 1 декабря.

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