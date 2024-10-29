"Тысяча от Зеленского": как получить выплаты на детей

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил механизм реализации программы, в рамках которой каждый украинец сможет получить тысячу гривен от государства. Выплаты начислят не только взрослым, но и детям.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства 29 октября.

Он сообщил, что каждый украинец сможет получить тысячу гривен от государства в рамках новой программы "єПідтримка", утвержденной правительством.

По его словам, заявку можно будет подать через приложение "Дія" в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального Кэшбэка". Деньги можно будет потратить в течение всего 2025 на украинские товары и услуги.

"Один из вариантов, как потратить средства по программе "єПідтримка" к зиме, — задонатить на украинскую армию. Или на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или на счет того волонтерского фонда, которому вы доверяете", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону.

Как оформить выплаты на детей

Шмыгаль подчеркнул, что программа касается не только взрослых, но и детей.

" Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка ", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство рассматривает программу как часть большого пакета помощи украинцам. Она ориентирована прежде всего на услуги, оказываемые малым и средним бизнесом.

Что известно о "тысяче от Зеленского"

Ранее Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин должен запустить программу с 1 декабря.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги.

По поводу того, во сколько обойдется государству эта программа, в Минэкономики объяснили, что финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ею воспользоваться.

Но новые средства из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, которые были ранее выделены на разные программы поддержки, но не успели освоить.