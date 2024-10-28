Украинцам начали поступать средства по программе "Национальный кэшбэк": сколько получили

646 378 украинцев за покупку украинских товаров в сентябре по программе "Национальный кэшбэк" получили 37,2 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министер экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, государство выполнило первые выплаты по программе "Национальный кэшбэк".

"Получить кэшбэк могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кэшбэк более 2 грн. В итоге 646 378 потребителей получат в общей сложности 37,2 млн грн", — отметила Свириденко.

По данным Минэкономики, из почти 650 тысяч украинцев, получивших финансовую поддержку от государства, примерно 10% — это люди в возрасте 60+.

Больше всего покупок с кэшбэком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы — "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" и "ТРАШ!". Всего 97 человек получили кэшбэк на сумму от 1000 до 3000 гривен: из них 77 граждан – более 1000 грн, 15 – более 2000 грн и 5 – максимальный кэшбэк в размере 3000 грн.

Сообщается, что по состоянию на 28 октября, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в "Дії" карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кэшбэка за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисление за сентябрь.

"Национальный кэшбэк" от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Потратить кэшбэк можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбэку нельзя.

Как получить кэшбэк за украинские товары

Для получения кэшбэка необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение банка. В программе принимают участие следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кэшбэка. В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите карту "Национальный кэшбєк" для выплат.

Кешбєк в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн в месяц.

О том, как получать кэшбєк от государства читайте в материале Delo.ua.