Українцям почали надходити кошти за програмою "Національний кешбек": скільки отримали

646 378 українців у вересні за програмою "Національний кешбек"отримали 37,2 млн грн за придбання українських товарів.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек".

"Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн", - зауважила Свириденко.

За даними Мінекономіки, з майже 650 тисяч українців, які отримали фінансову підтримку від держави, приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми — "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!". Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян — понад 1000 грн, 15 — понад 2000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Повідомляється, що станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

"Національний кешбек" від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Витратити кешбек можна на послуги - комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Як отримати кешбек за українські товари

Для отримання кешбеку необхідно:

Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро. Визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів українських виробників, що включені у програму, куплених в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

Про те, як отримувати кешбек від держави,читайте в матеріалі Delo.ua.