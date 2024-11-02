Украинцы смогут покупать лекарства по программе "єПідтримка"

С 1 декабря 2024 года украинцы смогут тратить средства, начисленные по программе "єПідтримка", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Благодаря программе "Национальный кэшбэк" украинцы получат "тысячу Зеленского" на специальную карточку, которую можно будет использовать не только для оплаты коммунальных услуг, транспортных билетов и донатов, но и на лекарства и медицинские изделия.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, уже более 50 фармацевтических производителей и около 250 аптечных сетей присоединились к "Национальному кэшбэку", что расширит возможности для граждан и поддержит украинских фармпроизводителей.

Средства будут поступать на карту "Национальный кэшбэк", которую можно открыть в 12 банках и активировать в приложении "Дія".

Программа "єПідтримка" будет доступна для всех украинцев, включая пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и граждан, проживающих в зонах высокого военного риска.

Как получить "тысячу Зеленского"

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцы смогут получить на карточку "Национального кэшбэка", которую можно открыть в "Дії".

На детей также можно будет оформить выплату. Для этого родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Относительно того, во сколько обойдется государству эта программа, известно, что финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ею воспользоваться.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин должен запустить программу с 1 декабря.