Українці зможуть купувати ліки за програмою "єПідтримка"

З 1 грудня 2024 року українці зможуть витрачати кошти, нараховані за програмою "єПідтримка", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Завдяки програмі "Національний кешбек", українці отримають "тисячу Зеленського" на спеціальну картку, яку можна буде використовувати не лише для оплати комунальних послуг, транспортних квитків та донатів, але й на ліки та медичні вироби.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, вже понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 аптечних мереж долучилися до "Національного кешбеку", що розширить можливості для громадян та підтримає українських фармвиробників.

Кошти надходитимуть на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати у додатку "Дія".

Програма "єПідтримка" буде доступна для всіх українців, включаючи пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають у зонах високого воєнного ризику.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, українці зможуть отрмати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в "Дії".

На дітей так само можна буде оформити виплату. Для цього один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, то відомо, що фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін має запустити програму з 1 грудня.