В программу "Национальный кэшбэк" уже добавили 12 500 украинских книг

Правительство добавило книгоиздательскую продукцию в список категорий товаров, на которые будет действовать программа "Национальный кэшбэк". Теперь в перечень включено 12 500 наименований.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Эта инициатива направлена на восстановление книгоиздательской отрасли, понесшей значительные потери с начала войны, и дает читателям возможность получить до 10% компенсации от стоимости при покупке украинских книг.

Какие издательства присоединились к программе

Ряд книгоизданий присоединились к программе "Национальный кэшбек", в частности "Ранок", Yakaboo, востоковедческое издательство Safran Book, "Книголав", РМ, "Фолио", "Моя книжкова полиця", АССА, "Издательство Анетты Антоненко", "Нора-Друк", "Богдан", "Монолит-Bizz", Irbis Comics, "Жорж", "Астролябия", НАИРИ, КСД. Также издательские группы "Основа" и KM-Букс.

Во время встречи представителей правительства с издателями глава Минэкономики Юлия Свириденко подчеркнула, что в декабре украинцы смогут получить дополнительную социальную поддержку — тысячу гривен, которую можно использовать на коммунальные услуги, донат на ВСУ или покупку книг.

Министр культуры Николай Точицкий анонсировал, что вскоре украинцы, которым исполнилось 18 лет, получат сертификаты на покупку украинских книг на сумму 900 гривен. Государство также будет поддерживать книжные магазины субсидиями для покрытия арендной платы, что будет способствовать расширению сети магазинов по всей Украине.

Напомним, еще в октябре Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике обратился к правительству с просьбой добавить книгоиздательскую продукцию в перечень категорий товаров, на которые будет действовать программа "Национальный кэшбэк".

Участники книжного рынка говорят, что отсутствие поддержки может привести к закрытию большинства магазинов уже сегодня.