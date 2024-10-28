Издатели и книжники недовольны отсрочкой субсидий магазинам до конца войны: какие еще проблемы у отрасли

Представители украинских издательств и книжных магазинов обратились к правительству с призывом поддержать отечественное книгоиздание. Как сообщают в харьковском издательстве "Ранок", в частности, они недовольны тем, что реализация программы по предоставлению книжным магазинам субсидий для покрытия расходов на аренду помещений запланирована лишь после завершения военного положения.

Участники книжного рынка говорят, что отсутствие поддержки может привести к закрытию большинства магазинов уже сегодня. Об этом шла речь в ходе выездного заседания в Харькове комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с участием министра культуры Николая Точицкого.

"Мы видим открытие новых книжных магазинов, слышим об открытии книжных магазинов в Киеве. В то же время никто не говорит об их закрытии. В регионах ситуация ужасная. Почти в большинстве райцентров Украины нет книжных магазинов, но об этом никто не говорит", — отметил глава издательства "Ранок" Виктор Круглов.

В свою очередь директор сети книжных магазинов "КнигоЛэнд" Игорь Зарудко, который также был на встрече, отметил важность реализации программы субсидий для развития книжного бизнеса в малых городках.

"Это инвестиция в культуру, инвестиция в украинца. И если мы как книгораспространители понимаем важность этой инвестиции, то думаю, и государство также ее понимает. Субсидиями вы поддержите не столько наш бизнес, сколько своих граждан в каждом крупном или маленьком городке", — указал он.

"еКнига" не работает

В парламентском комитете при этом затронули и другой аспект государственной поддержки книжной отрасли — речь шла о программе книжных сертификатов "еКнига", которая должна была заработать еще в июле, но до сих пор не реализована.

По этой программе все молодые украинцы, достигшие 18-летнего возраста, могут получить финансовую поддержку в размере 908 гривен на покупку книг. В профильном комитете говорят о фактическом срыве исполнения закона.

Фото: пресс-служба аппарата Верховной Рады Фото: пресс-служба аппарата Верховной Рады Фото: пресс-служба аппарата Верховной Рады Фото: пресс-служба аппарата Верховной Рады

"Непонимание значения политики в области культуры и книжной сферы в частности, тем более во время войны за идентичность, считается откровенным вредительством, с которым мы должны бороться. Особенно в условиях, когда наш враг прекрасно понимает значение культурного влияния и не жалеет внимания и ресурсов на это ", — прокомментировал член комитета Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

Отсутствие книг в "Нацкэшбэке" и недофинансирование

Другим предложением, озвученным в ходе заседания, стало добавление книг в перечень товаров, которые можно приобрести за средства, накопленные гражданами в рамках программы "Национальный кэшбэк".

Представители книжного рынка отметили, что благодаря этому украинцы смогут покупать больше книг, а издательства и типографии — создавать новую продукцию.

В комитете Рады, в свою очередь, в сообщении о выездном заседании заявили, что сами уже обратились в Кабинет министров с просьбой добавить книгоиздательскую продукцию в указанный перечень.

Среди других поднятых на мероприятии вопросов названо государственное финансирование программ профильных институтов, прежде всего Украинского института книги. В частности, отмечается, что проектом госбюджета финансирование УИК сокращено на 60%.

Также нуждаются в пополнении и библиотечные фонды, поскольку лишь 50% территориальных общин выделяют средства на пополнение фондов, закупают книги для библиотек. В комитете говорят, что уже подали соответствующие предложения в госбюджет на 2025 год.

Отметим, что выбор Харькова для обсуждения проблем отрасли обусловлен тем, что это "типографическая столица" Украины: 78% всего книгоиздания в государстве обеспечивают пять крупнейших типографий города.