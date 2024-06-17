Издательство Vivat назвало ориентировочный ущерб в результате разрушения типографии в Харькове

Издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб из-за разрушения типографии "Фактор-печать" в Харькове в десятки миллионов гривен.

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Об этом в интервью "Суспильне. Культура" рассказала директор издательства Юлия Орлова.

По словам Орловой, на момент удара у издательства в печати было заказов на сумму около 20 миллионов гривен. Среди них были новые издания украинских авторов, детские книги и новые тиражи бестселлеров.

В настоящее время продолжается инвентаризация, и издательство ждет выводов от торгово-промышленной палаты, однако предварительный ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.

Орлова также сообщила, что во время обстрела на смене было около 50 работников: семеро погибли, девять находятся в больнице (некоторые из них в тяжелом состоянии или с потерей зрения или слуха), еще 22 человека избежали госпитализации. В общей сложности пострадала половина работников.

Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий заявил, что общие потери производства составляют около 5 миллионов евро: из них 3,6 миллиона – стоимость разрушенного оборудования, а 1,4 миллиона – здание, инженерные конструкции и коммуникации.

Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии "Фактор-печать". По данным полиции, оккупанты, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами.

В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки, принтер и укладчик-упаковщик.

Российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" в Основянском районе Харькова привел к уничтожению 50 тысяч книг.

Министерство экономики предлагает гранты типографиям

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, для издателей доступны и правительственные программы. В частности, издательства и типографии смогут получить грант до 8 миллионов гривен на закупку оборудования или другие нужды.

Свириденко объяснила, что эти средства не нужно возвращать, нужно только трудоустроить людей.

Податься на участие в грантовых программах можно просто – через портал "Дія".

"Да мы понимаем, что для восстановления харьковского издательства "Фактор-Печать" гранта недостаточно, поэтому мы обратились к хорошему другу Украины, американскому филантропу Говарду Баффету. И он щедро вызвался восстановить "Фактор-Печать" за свой счет. Искренне благодарю Говарда за его поддержку украинского книгоиздательства. Спасибо Харькову за несгибаемость, стойкость и за то, что продолжает борьбу несмотря ни на что", – заявила Свириденко.