Фонд Говарда Баффета восстановит разрушенную типографию "Фактор-Друк" в Харькове

Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии "Фактор-Друк", разрушенной российским ракетным ударом 23 мая.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на Книжном арсенале.

По ее словам, филантроп Говард Баффет поможет типографии оплатить все необходимое оборудование, чтобы как можно быстрее возобновить работу, чтобы украинские дети получили доступ к учебникам, а издатели могли продолжить печатать книги.

В Минэкономики отмечают, что Говард Баффет уже наладил работу с президентом группы компаний "Фактор" Сергеем Политучим по поиску необходимого оборудования. По словам Политучего, при благоприятных условиях типографию планируют восстановить через 4-5 месяцев.

"Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе, и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не удастся", - прокомментировал новость о восстановлении типографии начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Фото: https://t.me/synegubov Типография "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Типография "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Типография "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Типография "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov Типография "Фактор-Друк". Фото: https://t.me/synegubov

Он также поблагодарил господина Говарда, президента Владимира Зеленского, Офис Президента, министра экономики Украины Юлию Свириденко за внимание и неизменную поддержку Харьковской области.

Министерство экономики предлагает гранты типографиям

Также, по словам министерства экономики, для издателей доступны и правительственные программы. В частности, издательства и типографии смогут получить грант до 8 миллионов гривен на закупку оборудования или другие нужды.

Свириденко объяснила, что эти средства не нужно возвращать, нужно только трудоустроить людей.

Податься на участие в грантовых программах можно просто – через портал "Дія".

"Да, мы понимаем, что для восстановления харьковского издательства "Фактор-Друк" гранта недостаточно, поэтому мы обратились к хорошему другу Украины, американскому филантропу Говарду Баффету. И он щедро вызвался восстановить "Фактор-Друк" за свой счет. Искренне благодарю Говарда за его поддержку украинского книгоиздательства. Спасибо Харькову за несгибаемость, стойкость и за то, что продолжает борьбу несмотря ни на что", – заявила Свириденко.

Также министр экономики подчеркнула, что удар по харьковской типографии "Фактор-Друк" был не случайным, а еще одним проявлением системной политики России по уничтожению украинской культуры. Удар врага существенно снизил мощности книгоиздательской отрасли. На предприятии сгорело около 50 тысяч книг. Поэтому сейчас восстановление книгоиздательской отрасли является одной из приоритетных задач.

Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки и укладчик-упаковщик.

Добавим, что владелец полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергей Политучий считает, что из-за разрушения типографии Vivat в Харькове совокупная мощность отрасли по всей Украине уменьшится на 30-40%.

Справка:

Говард Баффет – американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета. С 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, занимающейся вопросами продовольственной и общественной безопасности.