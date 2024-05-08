Харьков объявляет международный конкурс на восстановление Северной Салтовки

Харьковский городской совет в рамках проекта "Концепция Генерального плана города Харькова" объявил международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего от войны района Северная Салтовка. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Несмотря на эскалацию российского террора, мы продолжаем шаг за шагом закладывать фундамент будущего восстановления нашего города", - написал мэр.

Сообщается, что основная задача состоит в тому, чтобы разработать программу модернизации поврежденных многоквартирных домов с учетом повышения уровня их безопасности и энергоэффективности, а также в создании удобного общественного пространства вокруг.

“Конкурс ищет решения, преодолеющие разрыв между инновационным дизайном и практическим применением. Задача состоит в том, чтобы разработать модульную систему, способную модернизировать бетонные панельные дома и улучшить общественные пространства, сосредоточившись на создании безопасных, энергоэффективных и ярких районов. Система также должна предоставлять решение для восстановления серьезно поврежденных построек с обновленной, но локально укорененной архитектурной идентичностью”, - говорится на сайте конкурса.

Харьковский городской совет приглашает к участию архитекторов, градостроителей, инженеров и проектантов со всех уголков земного шара. Обещает, что проекты победителей не только будут претворены в жизнь, но и применены в других локациях в рамках общины.

"Участники могут увидеть, как их идеи воплощаются в жизнь, что делает ощутимые изменения в восстановлении и долгосрочной устойчивости Харькова. После объявления победителей отобранные предложения будут разработаны в рабочие проекты строительства. Это не просто призыв к творчеству, а уникальная возможность положительно повлиять на будущее Харькова”, - говорится в сообщении.

Заметим, что конечный срок регистрации – 12 сентября 2024 года, в то же время подать проекты можно до 19 сентября. Объявление победителей состоится 17 октября 2024 года. Регистрационный взнос составляет от 90 до 130 евро, а команды из Украины могут зарегистрироваться бесплатно.

В состав жюри входят не только украинские эксперты, но и международные: Норман Фостер (Испания), Стюарт Смит (Германия), Аммар Аззуз (Соединенное Королевство) и другие.

Несокрушимый Харьков

Напомним, что российские оккупанты обстреливают Харьков, в том числе район Салтовки, еще с первых дней полномасштабного вторжения. Несмотря на это, город продолжает жить и постепенно отстраивается.

Северная Салтовка – один из самых густонаселенных и одновременно наиболее пострадавших микрорайонов Харькова. Ожесточенные бои велись на окраинах и в самом микрорайоне, в результате чего было разрушено множество домов и газовых сетей. Поскольку не все жители микрорайона покинули свое жилье, газовики должны были оперативно восстанавливать газоснабжение. Как им это удавалось - читайте в материале Delo.ua.

К восстановлению Харькова активно присоединяются и международные партнеры, в том числе Германия. В начале мая ФРГ проявила инициативу присоединиться к восстановлению энергетических мощностей ТЭЦ и подстанций в Харькове, восстановить все выбитые окна в Национальном университете имени Каразина. Берлин также обещает усилить противовоздушную оборону города и помочь с подготовкой к отопительному сезону.

Кроме того, Харьковский горсовет сотрудничает по восстановлению инфраструктуры города с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН). Меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества в направлении восстановления поврежденной инфраструктуры и повышения энергоэффективности города, был подписан 4 апреля 2024 года.

Отметим, что Генеральное консульство Украины в Торонто также подключилось к поддержке общин Харьковщины, отправив в пострадавший от российской агрессии регион генераторы.

Несмотря на то, что Харьков постоянно подвергается российским обстрелам, люди продолжают покупать квартиры в городе. Руководитель филиала АН "Город" Ольга Русина рассказала, что популярностью пользуется даже самый разрушенный район северной Салтовки. По ее словам, 50% сделок купли-продажи жилья составляют государственные программы, преимущественно жилищные сертификаты, еще 50% покупают за "живые деньги".