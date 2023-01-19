После рашистов: как технологии возвращают к жизни города и села Харьковщины

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“В первые дни полномасштабного наступления РФ харьковчане массово уезжали из города и области. Были дни, когда в самом Харькове не было ни души, не ездил городской транспорт, поэтому газовикам порой приходилось передвигаться пешком”, - вспоминает харьковчанка Марина.

Уже в марте 2022 года из Харькова уехало более 70% населения. Российские оккупанты ежедневно обстреливали город, а работники АО "Харьковгоргаз" постоянно возобновляли поврежденные после "прилетов" сети.

Корреспондентка Delo.ua посетила харьковских газовщиков еще до рейдерской атаки на АО "Харьковгаз" со стороны чиновников Нафтогаза, которые ворвались в офисные помещения, чтобы под прикрытием вооруженных людей завести свой менеджмент.

Она увидела, как газовики ежедневно, несмотря на обстрелы, возобновляют газоснабжение почти для миллиона семей, и благодаря применению новых технологий, внедренных РГК, а также продукции заводов RGC Production помогают возобновлять газоснабжение в областном центре и на деоккупированных территориях.

Работа под вражеским массированным огнем

Армия РФ во время вторжения обстреливала все, что видела на своем пути: жилые дома, административные здания, школы и критическую инфраструктуру.

Еще в первые недели полномасштабной войны россияне уничтожили крупный газораспределительный пункт на окружной дороге, от которого зависело газоснабжение значительной части Харькова, в том числе Северной Салтовки и ближайших микрорайонов.

Газорегулирующий пункт был одним из первых, на что враг нацелил свои удары

Местные жители начали звонить по телефону на 104 и сообщать, что на месте газораспределительного пункта огромный пожар. Я с бригадой АДС смог туда добраться, однако из-за непрестанных обстрелов и сильного огня мы некоторый не могли даже подойти к объекту. Мы понимали, что Харьков может остаться без газоснабжения, а значит, и без тепла, когда морозы достигали -18. Мы не могли этого допустить, и потому, несмотря на страх и риск, сделали все, чтобы попасть на объект и ликвидировать пожар, вызванный утечкой газа. Дмитрий Толпинский Начальник аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз"

Пламя этого пожара достигало высоты шестнадцатиэтажного дома. Местные жители добавляют: казалось, что "земля выгорела дотла, а бетон превратился в стекло".

Обстрелы не прекращались, но специалистам АО "Харьковгоргаз" удалось ликвидировать утечку и возобновить газоснабжение ближайших микрорайонов. В этом им помогли нестандартные решения и квалифицированная и слаженная работа.

С 2019 года Региональная газовая компания, под брендом которой работает АО "Харьковгоргаз", полностью отказалась от использования советских технологий в сфере газоснабжения. Постепенная модернизация газовых сетей, переход на европейские стандарты и современное оборудование позволили газовикам Харькова поддерживать работу критической инфраструктуры в условиях холодной весны и активных боевых действий.

На данный момент продолжаются ежедневные обстрелы Харькова и области, критическая инфраструктура продолжает испытывать разрушения. По предварительным оценкам, размер ущерба, нанесенного боевыми действиями в Харькове и Харьковской области, составляет около 4,5 млрд грн. Впрочем, с начала российского вторжения газовщики возобновили газоснабжение 297 тыс. домохозяйств и работу 652 газорегулирующих пунктов.

Поиск утечек в разрушенной Северной Салтовке

Северная Салтовка – один из самых густонаселенных и одновременно наиболее пострадавших микрорайонов Харькова. Упорные бои велись на окраинах и в самом микрорайоне, в результате чего было разрушено множество домов и газовых сетей. Поскольку не все жители микрорайона покинули свое жилье, газовики должны были оперативно восстанавливать газоснабжение.

Так, с первых дней полномасштабной войны газовщикам под массированными обстрелами приходилось проводить внеплановые проверки, диагностику газовых сетей, чтобы найти повреждения. Осколками и снарядами были иссечены газопроводы разных диаметров. Их нужно было сразу ремонтировать или заменять, чтобы люди не оставались без газа и тепла, особенно при низкой температуре воздуха.

Чтобы находить утечки газа даже в труднодоступных местах, сотрудники АО "Харьковгоргаз" используют оборудование фирмы Esders. В частности, для поиска утечек газа на разрушенных газопроводах используются современные лазерные детекторы газа Elli. Благодаря им работники могут обследовать сети, не находясь в опасной зоне.

Лазерные искатели утечек помогают безопасно обследовать газовые сети



Инновационные технологии лазерного детектора позволяют обнаруживать даже незначительную концентрацию газа на расстоянии до 50 метров, дистанционно проверять находящиеся на большой высоте газопроводы, опасные объекты и даже обследовать здания на наличие метана через закрытые окна. Время реагирования на наличие метана – 0,1 с.

Современные истокошатели Elli также эффективны при обследовании распределительной газовой инфраструктуры и коммуникаций жилых домов после бомбардировок, когда снаряды врага наносят многочисленные повреждения объектам. Это оборудование также позволяет обследовать поврежденные газопроводы под завалами. Роман Тарчановский Мастер участка КЕО службы контроля за производством АО "Харьковгоргаз"

Еще одна проблема, с которой во время войны сталкиваются газовики - когда из-за ударов снарядов и взрывной волны повреждений подвергаются подземные газовые трубы. Чтобы выявить их, сотрудники "Харьковгоргаза" при поддержке коллег из "Харьковгаза" проводили приборное обследование сетей с помощью мобильной лаборатории, оснащенной французским оборудованием Gazomat.

Мобильная лаборатория – это автомобиль, предназначенный для поиска утечек газа на подземных и надземных газопроводах на скорости до 40 км/ч. На его бампере установлено восемь датчиков, способных обнаружить малейшую концентрацию метана на расстоянии 8 метров от авто. Специальная программа фиксирует на карте место повреждения трубы и сообщает об этом сигналом. Если утечка подтвердилась, специалист ручным детектором устанавливает его точное место и вызывает аварийную бригаду.

Мобильная лаборатория позволяет экономить время, когда нужно обследовать большую протяженность подземных газопроводов. Только две такие лаборатории за 10 дней обследовали более 300 км газопроводов в Харькове, проанализировав их наличие повреждений и утечек газа. А с начала полномасштабной войны специалисты обследовали 1800 км газовых сетей. Для сравнения, один сотрудник с помощью ручного оборудования может проверить 5 км в день.

В Харькове после обстрелов всегда было много утечек на городской системе газоснабжения. Мы работали под обстрелами, поскольку из-за боевых действий газопровод постоянно испытывал повреждения. Несмотря на то, что некоторые трубы находятся под землей, они также попали под удары или разрушились от взрывных волн. Утечка газа опасна для населения, поэтому приходилось сразу выезжать на объект и инспектировать территорию. Специалист "Харьковгаза" Виталий

По словам руководителя группы обслуживания клиентов Мерефьянского отделения АО "Харьковгаз" Виктории Пархоменко , с начала полномасштабной войны Мерефянское отделение приняло около 3 тысяч звонков и предоставило почти 13 тысяч консультаций. Количество обращений по возобновлению газоснабжения росло с каждым месяцем, особенно после деоккупации территорий.

Восстановление газоснабжения на деоккупированных территориях

Населенные пункты Циркуны и Борщевая на Харьковщине также подверглись массированным обстрелам. В поселке Борщевая почти не осталось уцелевших домов. Только на его окраине, как на отдельном островке, уцелели несколько домов, где живут люди.

В мае прошлого года оккупанты разрушили газорегулирующий шкаф, без которого невозможна поставка газа в Борщевую. Специалисты "Харьковгаза" смогли попасть в населенный пункт только в сентябре 2022 года, когда он был деоккупирован. Сейчас в поселке проживает всего 40 семей. Но газом они снабжены.

Вместо разрушенного "шкафа" специалисты "Харьковгаза" быстро установили новую

Шкафный газорегулирующий пункт (ШГРП) был разрушен, поэтому мы обратились к RGC Production и они в очень сжатые сроки привезли новый. Нам осталось его смонтировать и дать людям газ. Юрий Маслюк Руководитель Мерефьянского подразделения АО "Харьковгаз"

Газорегулирующее оборудование производится на украинских заводах RGC Production. Поэтому, в отличие от завозящих трансформаторов из-за границы, ШГРП можно быстро изготовить и установить. Это результат проведенной в предыдущие годы унификации. Если раньше газовики работали с сотнями конфигураций ШГРП, то сейчас разработано всего 10 типов "шкафов". Это позволяет заранее планировать производство и обеспечивать оперативную поставку необходимого оборудования газораспределительным компаниям.

Без унификации типов ШГРП восстановление газоснабжения в деоккупированных областях продолжалось бы гораздо дольше: под каждый разрушенный ШГРП или ГРП нужно было бы разработать проект, передать производителю, заказать изделие и ждать его снабжения.

Унификация позволила сделать не личное, а серийное создание ШГРП. Так что если жители Харьковщины будут восстанавливать свои дома, газовики в кратчайшие сроки смогут смонтировать дополнительные шкафы, чтобы обеспечить газом всех потребителей.

"Благодаря тому, что RGC Production быстро производят и поставляют газовые шкафы, нам удается в течение недели его установить", - добавил руководитель Мерефьянского подразделения АО "Харьковгаз" Юрий Маслюк.

С начала полномасштабных боевых действий газовики возобновили газоснабжение более 553 тысяч домохозяйств. Также возобновлена работа 597 ГРП и 1402 ШГРП, пользуясь продукцией украинских заводов RGC Production. А через 3 месяца с момента деоккупации Харьковской области специалисты "Харьковгаза" возобновили газоснабжение для более 120 тысяч семей.

Работы проводились в рекордно сжатые сроки. Так, в деоккупированном Изюме – городе, который рашисты оставили без газа, отопления, воды, электричества – понадобилось всего около месяца для возобновления газоснабжения более 18 тысяч домовладений. Подключения продолжаются по заявкам семей, которые возвращаются из эвакуации в свои дома. Артем Ильенко Технический директор АО "Харьковгаз"

Где и как учат специалистов

Обучение и повышение квалификации с помощью современных технологий газовики проходят в "Освітньому просторі", работающем на базе АО "Харьковгоргаз".

Тренер "Освітнього простору" объясняет, как работает ШГРП

Применение VR-технологии на основе искусственного интеллекта помогает быстро подготовить специалистов высокой квалификации, особенно когда к реальным объектам нет доступа или он ограничен.

По словам старшего мастера АО "Харьковгоргаз" Андрея Вонярхи, в VR-очках специалисты видят виртуальное моделирование газораспределительной системы и шкафовых газорегулирующих пунктов. Благодаря такому обучению производится автоматизм при работе с газовым оборудованием.

За правильностью работы учащихся тренеры следят на мониторах



Сначала мы зачитываем теорию, а перед тем как перейти к практической части обучения даем возможность попрактиковаться с помощью виртуальной реальности. Перед тем, как ученик переходит к практическим занятиям на настоящем оборудовании, он получает навыки, используя VR. Андрей Вонярха Старший мастер АО "Харьковгоргаз"

В РГК сформировали пул своих тренеров, обучающих сотрудников работать на современном оборудовании в практическом зале "Освітнього простору", где представлены современные приборы для диагностики газовых сетей, ШГРП производства RGC Production и другое газовое оборудование, применяемое в реальной работе.