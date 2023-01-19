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После рашистов: как технологии возвращают к жизни города и села Харьковщины
“В первые дни полномасштабного наступления РФ харьковчане массово уезжали из города и области. Были дни, когда в самом Харькове не было ни души, не ездил городской транспорт, поэтому газовикам порой приходилось передвигаться пешком”, - вспоминает харьковчанка Марина.
Уже в марте 2022 года из Харькова уехало более 70% населения. Российские оккупанты ежедневно обстреливали город, а работники АО "Харьковгоргаз" постоянно возобновляли поврежденные после "прилетов" сети.
Корреспондентка Delo.ua посетила харьковских газовщиков еще до рейдерской атаки на АО "Харьковгаз" со стороны чиновников Нафтогаза, которые ворвались в офисные помещения, чтобы под прикрытием вооруженных людей завести свой менеджмент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она увидела, как газовики ежедневно, несмотря на обстрелы, возобновляют газоснабжение почти для миллиона семей, и благодаря применению новых технологий, внедренных РГК, а также продукции заводов RGC Production помогают возобновлять газоснабжение в областном центре и на деоккупированных территориях.
Работа под вражеским массированным огнем
Армия РФ во время вторжения обстреливала все, что видела на своем пути: жилые дома, административные здания, школы и критическую инфраструктуру.
Еще в первые недели полномасштабной войны россияне уничтожили крупный газораспределительный пункт на окружной дороге, от которого зависело газоснабжение значительной части Харькова, в том числе Северной Салтовки и ближайших микрорайонов.
Пламя этого пожара достигало высоты шестнадцатиэтажного дома. Местные жители добавляют: казалось, что "земля выгорела дотла, а бетон превратился в стекло".
Обстрелы не прекращались, но специалистам АО "Харьковгоргаз" удалось ликвидировать утечку и возобновить газоснабжение ближайших микрорайонов. В этом им помогли нестандартные решения и квалифицированная и слаженная работа.
С 2019 года Региональная газовая компания, под брендом которой работает АО "Харьковгоргаз", полностью отказалась от использования советских технологий в сфере газоснабжения. Постепенная модернизация газовых сетей, переход на европейские стандарты и современное оборудование позволили газовикам Харькова поддерживать работу критической инфраструктуры в условиях холодной весны и активных боевых действий.
На данный момент продолжаются ежедневные обстрелы Харькова и области, критическая инфраструктура продолжает испытывать разрушения. По предварительным оценкам, размер ущерба, нанесенного боевыми действиями в Харькове и Харьковской области, составляет около 4,5 млрд грн. Впрочем, с начала российского вторжения газовщики возобновили газоснабжение 297 тыс. домохозяйств и работу 652 газорегулирующих пунктов.
Поиск утечек в разрушенной Северной Салтовке
Северная Салтовка – один из самых густонаселенных и одновременно наиболее пострадавших микрорайонов Харькова. Упорные бои велись на окраинах и в самом микрорайоне, в результате чего было разрушено множество домов и газовых сетей. Поскольку не все жители микрорайона покинули свое жилье, газовики должны были оперативно восстанавливать газоснабжение.
Так, с первых дней полномасштабной войны газовщикам под массированными обстрелами приходилось проводить внеплановые проверки, диагностику газовых сетей, чтобы найти повреждения. Осколками и снарядами были иссечены газопроводы разных диаметров. Их нужно было сразу ремонтировать или заменять, чтобы люди не оставались без газа и тепла, особенно при низкой температуре воздуха.
Чтобы находить утечки газа даже в труднодоступных местах, сотрудники АО "Харьковгоргаз" используют оборудование фирмы Esders. В частности, для поиска утечек газа на разрушенных газопроводах используются современные лазерные детекторы газа Elli. Благодаря им работники могут обследовать сети, не находясь в опасной зоне.
Инновационные технологии лазерного детектора позволяют обнаруживать даже незначительную концентрацию газа на расстоянии до 50 метров, дистанционно проверять находящиеся на большой высоте газопроводы, опасные объекты и даже обследовать здания на наличие метана через закрытые окна. Время реагирования на наличие метана – 0,1 с.
Еще одна проблема, с которой во время войны сталкиваются газовики - когда из-за ударов снарядов и взрывной волны повреждений подвергаются подземные газовые трубы. Чтобы выявить их, сотрудники "Харьковгоргаза" при поддержке коллег из "Харьковгаза" проводили приборное обследование сетей с помощью мобильной лаборатории, оснащенной французским оборудованием Gazomat.
Мобильная лаборатория – это автомобиль, предназначенный для поиска утечек газа на подземных и надземных газопроводах на скорости до 40 км/ч. На его бампере установлено восемь датчиков, способных обнаружить малейшую концентрацию метана на расстоянии 8 метров от авто. Специальная программа фиксирует на карте место повреждения трубы и сообщает об этом сигналом. Если утечка подтвердилась, специалист ручным детектором устанавливает его точное место и вызывает аварийную бригаду.
Мобильная лаборатория позволяет экономить время, когда нужно обследовать большую протяженность подземных газопроводов. Только две такие лаборатории за 10 дней обследовали более 300 км газопроводов в Харькове, проанализировав их наличие повреждений и утечек газа. А с начала полномасштабной войны специалисты обследовали 1800 км газовых сетей. Для сравнения, один сотрудник с помощью ручного оборудования может проверить 5 км в день.
По словам руководителя группы обслуживания клиентов Мерефьянского отделения АО "Харьковгаз" Виктории Пархоменко , с начала полномасштабной войны Мерефянское отделение приняло около 3 тысяч звонков и предоставило почти 13 тысяч консультаций. Количество обращений по возобновлению газоснабжения росло с каждым месяцем, особенно после деоккупации территорий.
Восстановление газоснабжения на деоккупированных территориях
Населенные пункты Циркуны и Борщевая на Харьковщине также подверглись массированным обстрелам. В поселке Борщевая почти не осталось уцелевших домов. Только на его окраине, как на отдельном островке, уцелели несколько домов, где живут люди.
В мае прошлого года оккупанты разрушили газорегулирующий шкаф, без которого невозможна поставка газа в Борщевую. Специалисты "Харьковгаза" смогли попасть в населенный пункт только в сентябре 2022 года, когда он был деоккупирован. Сейчас в поселке проживает всего 40 семей. Но газом они снабжены.
Газорегулирующее оборудование производится на украинских заводах RGC Production. Поэтому, в отличие от завозящих трансформаторов из-за границы, ШГРП можно быстро изготовить и установить. Это результат проведенной в предыдущие годы унификации. Если раньше газовики работали с сотнями конфигураций ШГРП, то сейчас разработано всего 10 типов "шкафов". Это позволяет заранее планировать производство и обеспечивать оперативную поставку необходимого оборудования газораспределительным компаниям.
Без унификации типов ШГРП восстановление газоснабжения в деоккупированных областях продолжалось бы гораздо дольше: под каждый разрушенный ШГРП или ГРП нужно было бы разработать проект, передать производителю, заказать изделие и ждать его снабжения.
Унификация позволила сделать не личное, а серийное создание ШГРП. Так что если жители Харьковщины будут восстанавливать свои дома, газовики в кратчайшие сроки смогут смонтировать дополнительные шкафы, чтобы обеспечить газом всех потребителей.
"Благодаря тому, что RGC Production быстро производят и поставляют газовые шкафы, нам удается в течение недели его установить", - добавил руководитель Мерефьянского подразделения АО "Харьковгаз" Юрий Маслюк.
С начала полномасштабных боевых действий газовики возобновили газоснабжение более 553 тысяч домохозяйств. Также возобновлена работа 597 ГРП и 1402 ШГРП, пользуясь продукцией украинских заводов RGC Production. А через 3 месяца с момента деоккупации Харьковской области специалисты "Харьковгаза" возобновили газоснабжение для более 120 тысяч семей.
Где и как учат специалистов
Обучение и повышение квалификации с помощью современных технологий газовики проходят в "Освітньому просторі", работающем на базе АО "Харьковгоргаз".
Применение VR-технологии на основе искусственного интеллекта помогает быстро подготовить специалистов высокой квалификации, особенно когда к реальным объектам нет доступа или он ограничен.
По словам старшего мастера АО "Харьковгоргаз" Андрея Вонярхи, в VR-очках специалисты видят виртуальное моделирование газораспределительной системы и шкафовых газорегулирующих пунктов. Благодаря такому обучению производится автоматизм при работе с газовым оборудованием.
В РГК сформировали пул своих тренеров, обучающих сотрудников работать на современном оборудовании в практическом зале "Освітнього простору", где представлены современные приборы для диагностики газовых сетей, ШГРП производства RGC Production и другое газовое оборудование, применяемое в реальной работе.