Після рашистів: як технології повертають до життя міста і села Харківщини

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“У перші дні повномасштабного наступу РФ харків'яни масово виїжджали з міста та області. Були дні, коли в самому Харкові не було жодної душі, не їздив міський транспорт, тому газовикам часом доводилося пересуватися пішки”, - згадує харків’янка Марина.

Вже в березні 2022 року з Харкова виїхало понад 70% населення. Російські окупанти щодня обстрілювали місто, а працівники АТ “Харківміськгаз” невпинно відновлювали пошкоджені після “прильотів” мережі.

Кореспондентка Delo.ua відвідала харківських газовиків ще до рейдерської атаки на АТ “Харківгаз” з боку чиновників Нафтогазу, які вдерлися в офісні приміщення, щоб під прикриттям озброєних людей завести свій менеджмент.

Вона побачила, як газовики щоденно, не дивлячись на обстріли відновлюють газопостачання для майже мільйона сімей, та завдяки застосуванню нових технологій, впроваджених РГК, а також продукції заводів RGC Production допомагають відновлювати газопостачання в обласному центрі та на деокупованих територіях.

Робота під ворожим масованим вогнем

Армія РФ під час вторгнення обстрілювала все, що бачила на своєму шляху: житлові будинки, адміністративні будівлі, школи та критичну інфраструктуру.

Ще в перші тижні повномасштабної війни росіяни знищили великий газорозподільний пункт на окружній дорозі, від якого залежало газопостачання значної частини Харкова, у тому числі Північної Салтівки та прилеглих мікрорайонів.

Газорегулювальний пункт був одним із перших, на що ворог націлив свої удари

Місцеві жителі почали телефонувати на 104 та повідомляти, що на місці газорозподільного пункту величезна пожежа. Я з бригадою АДС зміг сюди дістатися, проте через безперестанні обстріли та сильний вогонь ми деякий не могли навіть підійти до об'єкта. Ми розуміли, що Харків може залишитись без газопостачання, а значить і без тепла, коли морози сягали -18. Ми не могли цього допустити, і тому, попри страх і ризик, зробили усе, щоб потрапити на об’єкт та ліквідувати пожежу, спричинену витоком газу. Дмитро Толпінський Начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз"

Полумʼя цієї пожежі сягало висоти шістнадцятиповерхового будинку. Місцеві мешканці додають: здавалося, що “земля вигоріла вщент, а бетон перетворився на скло”.

Обстріли не припинялися, але фахівцям АТ “Харківміськгаз” вдалося ліквідувати витік та відновити газопостачання прилеглих мікрорайонів. У цьому їм допомогли нестандартні рішення та кваліфікована і злагоджена робота.

З 2019 року Регіональна газова компанія, під брендом якої працює АТ "Харківміськгаз", повністю відмовилася від використання радянських технологій у сфері газопостачання. Поступова модернізація газових мереж, перехід на європейські стандарти та сучасне обладнання і дозволили газовикам Харкова підтримувати роботу критичної інфраструктури в умовах холодної весни та активних бойових дій.

На даний момент продовжуються щоденні обстріли Харкова та області, критична інфраструктура продовжує зазнавати руйнувань. За попередніми оцінками, розмір збитків, завданих бойовими діями в Харкові та Харківські області, складає близько 4,5 млрд грн. Втім, з початку російського вторгнення газовики відновили газопостачання 297 тис. домогосподарств і роботу 652 газорегулювальних пунктів.

Пошук витоків у зруйнованій Північній Салтівці

Північна Салтівка – один із найбільш густонаселених і водночас найбільш постраждалих мікрорайонів Харкова. Запеклі бої велися на околицях і в самому мікрорайоні, внаслідок чого було зруйновано безліч будинків та газових мереж. Позаяк не всі мешканці мікрорайону залишили своє житло, газовики мусили оперативно відновлювати газопостачання.

Так, з перших днів повномасштабної війни газовикам під масованими обстрілами доводилося проводити позапланові перевірки, діагностику газових мереж, щоб відшукати пошкодження. Осколками та снарядами були посічені газопроводи різних діаметрів. Їх треба було одразу ремонтувати чи замінювати, щоб люди не залишались без газу та тепла, особливо, за низької температури повітря.

Щоб знаходити витоки газу навіть у важкодоступних місцях, співробітники АТ “Харківміськгаз” застосовують обладнання фірми Esders. Зокрема, для пошуку витоків газу на зруйнованих газопроводах використовуються сучасні лазерні детектори газу Elli. Завдяки їм працівники можуть обстежувати мережі, не перебуваючи у небезпечній зоні.

Лазерні шукачі витоків допомагають безпечно обстежувати газові мережі



Інноваційні технології лазерного детектора дозволяють виявляти навіть незначну концентрацію газу на відстані до 50 метрів, дистанційно перевіряти газопроводи, що знаходяться на великій висоті, небезпечні об'єкти та навіть обстежувати будівлі на наявність метану через закриті вікна. Час реагування приладу на наявність метану – 0,1 с.

Сучасні витокошукачі Elli також ефективні під час обстеження розподільної газової інфраструктури та комунікацій житлових будинків після бомбардувань, коли снаряди ворога завдають численних пошкоджень об'єктам. Це обладнання також дає можливість обстежити пошкоджені газопроводи під завалами. Роман Тарчановський Майстер ділянки КПО служби контролю за виробництвом АТ "Харківміськгаз"

Ще одна проблема, з якою під час війни стикаються газовики - коли через удари снарядів та вибухову хвилю пошкоджень зазнають підземні газові труби. Щоб виявити їх, співробітники "Харківміськгазу" за підтримки колег із ”Харківгазу” проводили приладове обстеження мереж за допомогою мобільної лабораторії, яка оснащена французьким обладнанням Gazomat.

Мобільна лабораторія – це автомобіль, призначений для пошуку витоків газу на підземних та надземних газопроводах на швидкості до 40 км на годину. На його бампері встановлено вісім датчиків, здатних виявити найменшу концентрацію метану на відстані 8 метрів від авто. Спеціальна програма фіксує на карті ймовірне місце пошкодження труби та повідомляє про це сигналом. Якщо витік підтвердився, фахівець ручним детектором встановлює його точне місце та викликає аварійну бригаду.

Мобільні лабораторії дають змогу швидко перевірити, чи не пошкоджені підземні газопроводи Мобільні лабораторії дають змогу швидко перевірити, чи не пошкоджені підземні газопроводи Мобільні лабораторії дають змогу швидко перевірити, чи не пошкоджені підземні газопроводи Мобільні лабораторії дають змогу швидко перевірити, чи не пошкоджені підземні газопроводи

Мобільна лабораторія дозволяє заощаджувати час, коли потрібно обстежити велику протяжність підземних газопроводів. Лише дві такі лабораторії за 10 днів обстежили понад 300 км газопроводів у Харкові, проаналізувавши їх на наявність ушкоджень та витоків газу. А з початку повномасштабної війни фахівці обстежили 1800 км газових мереж. Для порівняння: один співробітник за допомогою ручного обладнання може перевіряти 5 км на день.

У Харкові після обстрілів завжди було багато витоків на міській системі газопостачання. Ми працювали під обстрілами, оскільки через бойові дії газопровід постійно зазнавав ушкоджень. Попри те, що деякі труби знаходяться під землею, вони також були потрапили під удари або зазнали руйнувань від вибухових хвиль. Витік газу небезпечний для населення, тому доводилося одразу виїжджати на об'єкт та інспектувати територію. Фахівець “Харківгазу” Віталій

За словами керівника групи обслуговування клієнтів Мерефʼянського відділення АТ “Харківгаз” Вікторії Пархоменко, з початку повномасштабної війни Мерефʼянське відділення прийняло близько 3 тисяч дзвінків, та надало майже 13 тисяч консультацій. Кількість звернень щодо відновлення газопостачання зростала з кожним місяцем, особливо після деокупації територій.

Відновлення газопостачання на деокупованих територіях

Населені пункти Циркуни та Борщова на Харківщині також зазнали масованих обстрілів. У селищі Борщова майже не залишилося вцілілих будинків. Лише на його околиці, наче на окремому острівці, вціліли кілька будинків, де зараз живуть люди.

У травні минулого року окупанти зруйнували газорегулювальну шафу, без якої неможливе постачання газу до Борщової. Фахівці "Харківгазу" змогли потрапити до населеного пункту лише у вересні 2022 року, коли його було деокуповано. Зараз у селищі проживають лише 40 сімей. Але газом вони забезпечені.

Замість зруйнованої "шафи" фахівці "Харківгазу" швидко встановили нову

Шафовий газорегулювальний пункт (ШГРП) було зруйновано вщент, тому ми звернулися до RGC Production і вони в дуже стислі терміни привезли новий. Нам лише залишилося його змонтувати і дати людям газ. Юрій Маслюк Керівник Мерефʼянського підрозділу АТ “Харківгаз”

Газорегулювальне обладнання виготовляють на українських заводах RGC Production. Тому, на відміну від трансформаторів, які завозять з-за кордону, ШГРП можна швидко виготовити та встановити. Це - результат проведеної у попередні роки уніфікації. Якщо раніше газовики працювали з сотнями конфігурацій ШГРП, то зараз розроблено всього 10 типів “шаф”. Це дозволяє заздалегідь планувати виробництво і забезпечувати оперативну поставку необхідного обладнання газорозподільним компаніям.

Без уніфікації типів ШГРП відновлення газопостачання в деокупованих областях тривало б набагато довше: під кожен зруйнований ШГРП або ГРП потрібно було б розробити проект, передати виробнику, замовити виріб і чекати на його постачання.

Уніфікація дозволила налагодити не індивідуальне, а серійне виробництво ШГРП. Тож якщо мешканці Харківщини будуть відновлювати свої будинки, газовики у найкоротші терміни зможуть змонтувати додаткові “шафи”, щоб забезпечити газом всіх споживачів.

"Завдяки тому, що RGC Production швидко роблять і постачають газові шафи, нам вдається протягом тижня її встановити", - додав керівник Мерефʼянського підрозділу АТ “Харківгаз” Юрій Маслюк.

З початку повномасштабних бойових дій газовики поновили газопостачання до понад 553 тисяч домогосподарств. Також відновлено роботу 597 ГРП та 1402 ШГРП, користуючись продукцією українських заводів RGC Production. А за 3 місяці з моменту деокупації Харківської області фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для понад 120 тисяч сімей.

Роботи проводились у рекордно стислі терміни. Так, у деокупованому Ізюмі – місті, яке рашисти залишили без газу, опалення, води, електрики – знадобилося лише близько місяця для відновлення газопостачання до понад 18 тисяч домоволодінь. Наразі підключення продовжуються за заявками сімей, які повертаються з евакуації до своїх будинків. Артем Іллєнко Технічний директор АТ “Харківгаз”

Де і як навчають фахівців

Навчання та підвищення кваліфікації за допомогою сучасних технологій газовики проходять у “Освітньому просторі”, що працює на базі АТ “Харківміськгаз”.

Тренер Освітнього простору пояснює, як працює ШГРП

Застосування VR-технології на основі штучного інтелекту допомагає швидко підготувати фахівців найвищої кваліфікації, особливо коли до реальних об'єктів немає доступу або він обмежений.

За словами старшого майстра АТ “Харківміськгаз” Андрія Вонярхи, у VR-окулярах фахівці бачать віртуальне моделювання газорозподільчої системи та шафових газорегулювальних пунктів. Завдяки такому навчанню виробляється автоматизм під час роботи з газовим обладнанням.

За правильністю роботи учнів тренери стежать на моніторах



Спершу ми зачитуємо теорію, а перед тим, як перейти до практичної частини навчання, даємо можливість попрактикуватися за допомогою віртуальної реальності. Тож перед тим, як учень переходить до практичних занять на справжньому обладнанні, він отримує навички, використовуючи VR. Андрій Вонярха Старший майстер АТ “Харківміськгаз”

У РГК сформували пул своїх тренерів, які навчають співробітників працювати на сучасному обладнанні у практичному залі “Освітнього простору”, де представлені сучасні прилади для діагностики газових мереж, ШГРП виробництва RGC Production та інше газове устаткування, яке застосовується в реальній роботі.