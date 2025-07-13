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MIGA надає €185 млн страхових гарантій для підтримки українських банків і малого бізнесу

страхування ризиків
MIGA надає €185 млн страхових гарантій / Мінекономіки

На міжнародній конференції з відновлення України URC 2025 у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про нові гарантії на загальну суму €185 мільйонів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Фінансування спрямоване на зміцнення банківської системи України та розширення доступу до кредитування для малого й середнього бізнесу.

Міністр економіки України Юлія Свириденко, ці гарантії є важливим інструментом, який дозволяє знизити ризики для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні, та підтримати функціонування фінансового сектору в умовах війни. За її словами, продовження кредитування МСП та залучення інвестицій до української економіки неможливе без міжнародної підтримки.

Гарантії надані двом міжнародним банкам: €100 млн — BNP Paribas S.A., та €85 млн — ING Bank N.V. Вони покривають інвестиції в українські дочірні банки та дозволяють цим установам продовжити кредитування бізнесу, зменшуючи при цьому ризики на власних балансах.

Проєкти реалізуються за підтримки фонду SURE Trust Fund з використанням механізму приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7, що додатково зменшує ризики інвестування в Україну.

"Ці гарантії сприятимуть розширенню фінансової інклюзії та посиленню спроможності громад, особливо малих і середніх підприємств та жінок-підприємниць, у їхньому прагненні до сталого й стійкого розвитку бізнесу", — наголосив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

За даними Світового банку, війна завдала українській економіці збитків на понад $524 мільярди. Відновлення країни у таких масштабах вимагає значних приватних інвестицій. MIGA, яка з 2022 року вже видала гарантії на $448 млн, залишається одним із головних гравців у створенні умов для відбудови економіки шляхом залучення приватного капіталу.

Нагадаємо, MIGA почала надавати гарантії для страхування воєнних ризиків із Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE) ще у червні 2023 року.

Автор:
Тетяна Гойденко