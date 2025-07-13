MIGA предоставляет €185 млн страховых гарантий для поддержки украинских банков и малого бизнеса

На международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка, объявило о новых гарантиях на общую сумму €185 миллионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Финансирование направлено на укрепление банковской системы Украины и расширение доступа к кредитованию для малого и среднего бизнеса.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, эти гарантии являются важным инструментом, позволяющим снизить риски для иностранных инвесторов и банков, работающих в Украине, и поддержать функционирование финансового сектора в условиях войны. По ее словам, продление кредитования МСП и привлечение инвестиций в украинскую экономику невозможно без международной поддержки.

Гарантии предоставлены двум международным банкам: €100 млн — BNP Paribas SA и €85 млн — ING Bank NV Они покрывают инвестиции в украинские дочерние банки и позволяют этим учреждениям продолжить кредитование бизнеса, уменьшая при этом риски на собственных балансах.

Проекты реализуются при поддержке фонда SURE Trust Fund с использованием механизма приватного перестрахования в соотношении 1 к 3,7, что дополнительно уменьшает риски инвестирования в Украину.

"Эти гарантии будут способствовать расширению финансовой инклюзии и усилению состоятельности общин, особенно малых и средних предприятий и женщин-предпринимателей, в их стремлении к устойчивому и устойчивому развитию бизнеса", - подчеркнул исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано.

По данным Всемирного банка, война нанесла украинской экономике ущерб более чем на $524 миллиарда. Восстановление страны в таких масштабах требует больших частных инвестиций. MIGA, с 2022 года уже выдавшая гарантии на $448 млн, остается одним из главных игроков в создании условий для восстановления экономики путем привлечения частного капитала.

Напомним, MIGA начала предоставлять гарантии страхования военных рисков из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE) еще в июне 2023 года.