Агентство Всемирного банка начало предоставлять гарантии для страхования военных рисков в Украине

Один из пяти институтов Группы Всемирного банка MIGA начал предоставлять гарантии для страхования военных рисков из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Соответствующее соглашение между MIGA и немецким банковским холдингом ProCredit было подписано в присутствии министра экономики Украины Юлии Свириденко в Лондоне во время проведения URC-2023.

Соглашение предусматривает увеличение гарантии с 17,1 млн евро до 40,85 млн евро. Действие соглашения распространяется на инвестиции ProCredit в капитал украинской дочерней компании АО "ПроКредит Банк" для поддержки украинского малого и среднего бизнеса. Программа будет действовать до декабря 2025 года.

"Это первый проект, который будет реализовываться с привлечением Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины. Уверена, что программа страхования военных рисков для инвестиций в украинскую экономику от MIGA зажжет зеленый свет для бизнесменов, ожидающих возможности начать работу по восстановлению нашей страны", – сказала Свириденко, которую цитирует "Укринформ".

Напомним, MIGA – это многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, оно входит в структуру Всемирного банка. MIGA осуществляет поддержку прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхования инвесторов от некоммерческих рисков, таких как экспроприация, войны и гражданские беспорядки. В 2022 году агентство предоставило гарантии для 54 проектов на сумму $4,9 млрд.