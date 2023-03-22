Страховка от дронов и ракетных атак. Как инвесторы смогут защитить свои вложения в Украине от военных рисков

Уже летом в Украине может появиться механизм страхования инвестиций от военных рисков. Его запуск предусмотрен нормами законопроекта № 9015, который Верховная Рада должна рассмотреть в ближайшие 2-3 месяца.

Механизм страхования инвестиций позволит защититься от военных рисков именно украинским (внутренним) инвесторам, которые на данный момент такой возможности не имеют. Наличие страховки должно дать бизнесу гарантии покрытия убытков, которые могут возникнуть вследствие боевых действий, ракетных обстрелов или ударов дронами. Это, со своей стороны, позволит привлечь инвестиции в восстановление производств, в релокацию предприятий и их расширение.

Как сообщил delo.ua глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроект № 9015 попадет на голосование в Раду в течение 2-3 месяцев . Но еще нужно будет принять ряд подзаконных актов. Поэтому механизм страхования начнет полноценно функционировать ориентировочно через полгода.

Агентство страхования экспорта и заодно – инвестиций

Сам по себе законопроект № 9015 предельно лаконичный и содержит, по сути, две нормы. Он вносит изменения в закон "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности" № 1792-VIII. Предложенные поправки предусматривают следующее :

правом страховать и перестраховывать прямые инвестиции в Украине от рисков, которые могут быть вызваны вооруженной агрессией, боевыми действиями и/или терроризмом, наделяется Экспортно-кредитное агентство; страхование от военных рисков осуществляется при условии, что инвестиции направлены на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.



Говоря более простым языком, в страховании от военных рисков не будут задействованы украинские страховые компании. Эта функция целиком и полностью будет отдана на откуп Экспортно-кредитному агентству, оно же ЭКА.

ЭКА – уполномоченная правительством структура, задача которой поддерживать украинских экспортеров. За 2022 год агентство предоставило гарантии 35 экспортерам на общую сумму 3,2 млрд грн .

ЭКА выступает гарантом исполнения внешнеэкономических контрактов, договоров факторинга, аккредитивов и т.д. Скажем, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страховки, которую как раз и может предоставить ЭКА.

Пока что агентство не может страховать инвестиции от военных рисков. Но если законопроект № 9015 будет принят, ЭКА сможет обеспечивать страховым покрытием капитал, который готовы вкладывать в воющую страну украинские предприниматели.

За гарантии придется платить сполна

Поскольку окончательно алгоритм страхования еще не утвержден, можно говорить лишь о базовых параметрах этого механизма.

Во-первых, страхование от военных рисков будет распространяться как на иностранные, так и на внутренние инвестиции. Авторы проекта закона в пояснительной записке к нему указывают на то, что на данный момент Экспортно-кредитное агентство законодательно осуществляет страхование инвестиций исключительно из Украины. "Данный законопроект направлен на расширение возможностей ЭКА осуществлять страхование инвестиций в Украине, – как иностранных, так и отечественных инвесторов, – в том числе, от военных рисков", – сказано в пояснительной записке.

Во-вторых, страховое покрытие будет зависеть от отдельно взятого проекта. Но, опять же, если вернуться к данным, которые приводят авторы законопроекта, в мировой практике страхование от военных рисков позволяет в случае наступления убытка получить компенсацию до 90% потерь .

В-третьих, страховой тариф. Это еще более сложная категория, поскольку стоимость любой страховки привязана к конкретному объекту, его характеристикам и зависит от вероятности наступления страхового события. Условно говоря, чем ближе завод или сельхозпредприятие к линии фронта – тем страховка будет дороже. В среднем, стоимость такого страхового покрытия колеблется в пределах 0,5-5% суммы инвестиции .

В-четвертых, возможности ЭКА не безграничны, поскольку у агентства есть определенный ресурс, в рамках которых оно может предоставлять гарантии. По словам одного из авторов законопроекта, депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Кисилевского, агентство для целей страхования военных рисков может использовать свой уставный капитал. Его размер составляет 2 млрд грн . «Либо ЭКА будет привлекать международных перестраховщиков», – уточнил Кисилевский.

Иностранные партнеры готовы помогать, но им самим нужны гарантии

Авторы законопроекта не зря делают акцент на страховании внутренних капиталовложений. Потому что иностранные инвесторы уже в ближайшее время смогут защитить свой капитал в Украине. И для этого отдельный закон не нужен.

Страховые гарантии зарубежным инвесторам могут предоставлять MIGA, Европейский банк реконструкции и развития, правительства других государств. Мы же со своей стороны хотим расширить варианты страхования от военных рисков за счет ЭКА. Даниил Гетманцев глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

MIGA – это Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, оно входит в структуру Мирового банка. MIGA осуществляет поддержку прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхования инвесторов от некоммерческих рисков, таких как экспроприация, войны и гражданские волнения. В течение 2022 года агентство предоставило гарантии для 54 проектов на сумму 4,9 млрд долл .

Помимо него есть также Американская международная финансовая корпорация развития – DFC. Она заточена на поддержку американских инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в страны с высокой степенью риска. DFC была создана в декабре 2019 года, с того момента она предоставила гарантии для 4 тысяч проектов, общая сумма инвестиций в которые составила 200 млрд долл .

О том, что и MIGA, и DFC готовы покрывать риски инвесторов, которые будут финансировать проекты в Украине, уже сообщили представители Кабинета Министров.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль еще в конце января заявил о том, что DFC готова мобилизовать до 1 млрд долл. для поддержки экономики Украины и даже получила одобрение от правительства США на покрытие военных рисков. А в феврале Минэкономики сообщило, что были проведены переговоры с MIGA по поводу страхования военных рисков.

Но нюанс в том, что финальные договоренности так и не достигнуты, поскольку такие риски очень сложно перестраховывать. А без перестрахования никто на себя весь груз ответственности за страхование инвестиций не возьмет.

MIGA предоставило ориентировочное предложение для пилотного проекта страхования военно-политических рисков за счет собственного уставного капитала. Но агентство прекратило обработку заявок из-за отсутствия возможностей перестрахования. DFC продемонстрировала более высокий уровень заинтересованности в страховании украинского бизнеса. В отличие от MIGA, они уже рассматривают проекты, инициированные украинскими инвесторами, но также ограничены в возможностях и нуждаются в рефинансировании. Юлия Свириденко первый вице-премьер-министр – министр экономики

Страховщики обещают справиться с этой задачей лучше

Представители страхового рынка считают, что запуск механизма страхования через Экспортно-кредитное агентство – довольно странная инициатива.

Это чистый популизм. Вместо того, чтобы выполнять свое прямое предназначение, – заниматься стимулированием экспорта, – ЭКА хочет влезть во внутренний рынок, в котором оно не имеет никакой компетенции и где уже работает более 100 страховых компаний. генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский

По его словам, реализовать защиту инвестиций от военных рисков вполне реально на уровне страхового рынка, если заручиться поддержкой международных перестраховщиков. При этом, сама модель страхования может быть представлена в нескольких вариациях .

Первый путь – покрытие военных угроз исключительно силами страхового рынка. Например, иностранные инвесторы страхуют свои риски в украинских компаниях, которые, в свою очередь, перестраховывают эти риски за пределами Украины.

Второй вариант – привлечение государства в этот процесс, чтобы оно компенсировало страховым компаниям часть страхового платежа по таким договорам. Также государство может выступить гарантом выплаты убытков "первой линии" – первый, условно, миллион долларов/гривен выплачивается из спецфонда госбюджета, а сверх этого действует коммерческое страхование. Либо же государство, наоборот, становится гарантом «последней руки» – страховщики выплачивают в каком-то ограниченном объеме инвестору компенсацию за убыток, а все остальное покрывает госбюджет.

"Мы еще с мая-июня 2022 года вели переговоры с перестраховщиками в Лондоне. Надеюсь, что сейчас, после длинной паузы и ожидания оплаты за прошлые годы, рынки будут готовы вернуться к этому вопросу. По крайней мере мы им это снова предложили", – рассказал delo.ua о перспективе запуска страхования военных рисков Вячеслав Черняховский.