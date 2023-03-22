Страховка від дронів та ракетних атак. Як інвестори зможуть захистити свій капітал в Україні від воєнних ризиків

Вже влітку в Україні може з'явитись механізм страхування інвестицій від воєнних ризиків. Його запуск передбачено нормами законопроекту № 9015, який Верховна Рада має розглянути у найближчі 2-3 місяці.

Механізм страхування інвестицій дозволить захиститись від воєнних ризиків саме українським (внутрішнім) інвесторам, які на даний момент такої можливості не мають. Наявність страховки має дати бізнесу гарантії покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок бойових дій, ракетного обстрілу або удару дронами. Це, зі свого боку, дозволить залучити інвестиції у відновлення виробництв, релокацію підприємств та їх розширення.

Як повідомив delo.ua голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроект № 9015 потрапить на голосування до Ради протягом 2-3 місяців . Але ще потрібно буде ухвалити низку підзаконних актів. Тому механізм страхування почне повноцінно функціонувати приблизно через півроку.

Агентство страхування експорту та заодно – інвестицій

Законопроект № 9015 доволі лаконічний і містить, по суті, дві норми. Він вносить зміни до закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" № 1792-VIII. Запропоновані поправки передбачають таке :

правом страхувати та перестраховувати прямі інвестиції в Україні від ризиків, які можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом, наділяється Експортно-кредитне агентство; страхування від воєнних ризиків здійснюється за умови, що інвестиції спрямовані на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.



Говорячи простішою мовою, у страхуванні від воєнних ризиків не будуть задіяні українські страхові компанії. Ця функція цілком і повністю буде віддана на відкуп Експортно-кредитному агентству, воно ж ЕКА.

ЕКА – уповноважена урядом структура, завдання якої підтримувати українських експортерів. За 2022 рік агентство надало гарантії 35 експортерам на загальну суму 3,2 млрд грн.

ЕКА виступає гарантом виконання зовнішньоекономічних контрактів, договорів факторингу, акредитивів тощо. Скажімо, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

Поки що агентство не може страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Але якщо законопроект №9015 буде ухвалено, ЕКА зможе забезпечувати страховим покриттям капітал, який готові вкладати під час війни у вітчизняну економіку українські підприємці.

За гарантії доведеться платити сповна

Оскільки остаточно алгоритм страхування ще не затверджено, можна говорити лише про базові параметри цього механізму.

По-перше, страхування від воєнних ризиків поширюватиметься як на іноземні, так і на внутрішні інвестиції. Автори проекту закону в пояснювальній записці до нього вказують на те, що на даний момент Експортно-кредитне агентство законодавчо здійснює страхування інвестицій виключно з України. "Цей законопроект спрямований на розширення можливостей ЕКА здійснювати страхування інвестицій в Україні, – як іноземних, так і вітчизняних інвесторів, – у тому числі від воєнних ризиків", – сказано в пояснювальній записці.

По-друге, страхове покриття залежатиме від окремо взятого проекту. Але, знову ж таки, якщо повернутись до даних, які наводять автори законопроекту, у світовій практиці страхування від воєнних ризиків дозволяє у разі настання збитку отримати компенсацію до 90% втрат .

По-третє, страховий тариф. Це ще складніша категорія, оскільки вартість будь-якої страховки прив'язана до конкретного об'єкта, його характеристик і залежить від ймовірності настання страхової події. Умовно кажучи, чим ближче завод або сільгосппідприємство до лінії фронту – тим страховка буде дорожчою. У середньому вартість такого страхового покриття коливається в межах 0,5-5% суми інвестиції .

По-четверте, можливості ЕКА не безмежні, оскільки агентство має певний ресурс, в межах якого воно може надавати гарантії. За словами одного з авторів законопроекту, депутата від партії "Слуга народу" Дмитра Кисилевського, агентство з метою страхування воєнних ризиків може використати свій статутний капітал. Його розмір складає 2 млрд грн . "Або ЕКА залучатиме міжнародних перестраховиків", – уточнив Кисилевський.

Іноземні партнери готові допомагати, але їм самим потрібні гарантії

Автори законопроекту не дарма роблять наголос саме на страхуванні внутрішніх капіталовкладень. Тому що іноземні інвестори вже найближчим часом матимуть змогу захистити свій капітал в Україні. І для цього окремий закон не потрібний.

Страхові гарантії закордонним інвесторам можуть надавати MIGA, Європейський банк реконструкції та розвитку, уряди інших держав. Ми зі свого боку хочемо розширити варіанти страхування від воєнних ризиків за рахунок ЕКА. Данило Гетманцев голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

MIGA – це Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій, воно входить до структури Світового банку. MIGA здійснює підтримку прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом страхування інвесторів від некомерційних ризиків, таких як експропріація, війни та громадянські заворушення. Протягом 2022 року агентство надало гарантії для 54 проектів на суму 4,9 млрд дол .

Крім нього, є також Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку – DFC. Вона сфокусована на підтримці американських інвесторів, які готові вкладати гроші в країни з високим ступенем ризику. DFC була створена у грудні 2019 року, з того моменту вона надала гарантії для 4 тисяч проектів, загальна сума інвестицій у які склала 200 млрд дол.

Про те, що і MIGA, і DFC готові покривати ризики інвесторів, які фінансуватимуть проекти в Україні, повідомили представники Кабінету Міністрів.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще наприкінці січня заявив, що DFC планує мобілізувати до 1 млрд дол. для підтримки економіки України і навіть отримала схвалення від уряду США на покриття воєнних ризиків. А в лютому Мінекономіки повідомило, що було проведено переговори з MIGA щодо страхування воєнних ризиків.

Але нюанс у тому, що фінальних домовленостей так і не досягнуто, оскільки такі ризики дуже складно перестрахувати. А без перестрахування ніхто на себе весь тягар відповідальності за страхування інвестицій не візьме.

MIGA надало орієнтовну пропозицію для пілотного проекту страхування військово-політичних ризиків за рахунок власного статутного капіталу. Але агентство припинило обробку заявок через відсутність можливостей перестрахування. DFC продемонструвала вищий рівень зацікавленості у страхуванні українського бізнесу. На відміну від MIGA, вони вже розглядають проекти, ініційовані українськими інвесторами, але також обмежені можливостями і потребують рефінансування. Юлія Свириденко перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки

Страховики обіцяють впоратися з цим завданням краще

Представники страхового ринку вважають, що запуск механізму страхування через Експортно-кредитне агентство – досить дивна ініціатива.

Це чистий популізм. Замість того, щоб виконувати своє пряме призначення, –займатися стимулюванням експорту, – ЕКА хоче влізти у внутрішній ринок, в якому воно не має жодної компетенції і де вже працює понад 100 страхових компаній. генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський

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За його словами, реалізувати захист інвестицій від воєнних ризиків цілком реально на рівні страхового ринку, якщо заручитися підтримкою міжнародних перестрахувальників. При цьому сама модель страхування може бути представлена у кількох варіаціях .

Перший шлях – покриття військових погроз виключно силами страхового ринку. Наприклад, іноземні інвестори страхують свої ризики в українських компаніях, які, у свою чергу, перестраховують ці ризики за межами України.

Другий варіант – залучення держави у цей процес, щоб вона компенсувала страховим компаніям частину страхового платежу за такими договорами. Також держава може виступити гарантом виплати збитків "першої лінії" – перший, умовно, мільйон доларів/гривень виплачується зі спецфонду держбюджету, а понад цю межу діє комерційне страхування. Або ж держава, навпаки, стає гарантом "останньої руки" – страховики виплачують у якомусь обмеженому обсязі інвестору компенсацію за збиток, а решту покриває держбюджет.

"Ми ще з травня-червня 2022 року вели переговори з перестраховиками в Лондоні. Сподіваюся, що зараз, після довгої паузи та очікування оплати за минулі роки, ринки будуть готові повернутися до цього питання. Принаймні ми їм це знову запропонували", – розповів delo.ua про перспективу запуску страхування воєнних ризиків В'ячеслав Черняховський.