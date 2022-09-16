Україна та MIGA запускають пілотний проєкт військового страхування на $30 млн

Міністерство економіки України домовилося з Багатостороннім агентством із гарантування інвестицій (MIGA) про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. Перший пілотний проєкт запустят на $30 млн.

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Про це 16 вересня повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає пресслужба Мінекономіки.

"Ця сума вже виділена, і MIGA готові розпочинати співпрацю з нами хоч сьогодні. Отже, спочатку ми візьмемо один інвестиційний проєкт і відпрацюємо на ньому всі нюанси по наданню гарантій для іноземних інвесторів", — розповів Грибан.

Він зазначив, що в 2021 році сума, направлена на реалізацію проєкту, збільшиться. Відомство очікує, що після завершення структурування трастового фонду Світового банку, до якого планується залучити $17 млрд для відновлення України та стимулювання економічного розвитку, частина цієї суми буде спрямована саме на страхування ризиків інвесторів.

"Зараз ми почнемо з $30 млн, а вже від того, як ми реалізуємо цей пілотний проєкт, залежатиме сума виділених коштів на наступний рік. Думаю, що сума може бути збільшена десь до $1 млрд 2023-го або навіть стати більшою, якщо такий інструмент матиме попит серед інвесторів. При цьому обсяг страхового покриття становитиме не менше 90% від суми інвестиції", – пояснив Грибан.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародного бізнесу з закликом планувати свої інвестиції в Україні вже зараз, не чекаючи на закінчення війни.

В цей же час в рамках кампанії Advantage Ukraine Україна запускає платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки.