В Україні запрацювала платформа безкоштовної психологічної допомоги UA Mental Help

Благодійна організація "UA Mental Help", що працює з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, запустила власну платформу психологічної допомоги. На сайті всі, хто потребує підтримки, можуть безкоштовно проконсультуватися зі спеціалістом відповідно до свого запиту.

Про це повідомила пресслужба "UA Mental Help".

Сайт "UA Mental Help" — це комплексна платформа, що слугує відправною точкою психотерапії та дозволяє безкоштовно проконсультуватися зі сертифікованими спеціалістами, навчитися турбуватися про ментальне здоров'я та долучитися до проєкту як фахівець або партнер. Наразі в організації постійно працює близько 40 сертифікованих фахівців за напрямами когнітивно-поведінкової, гештальт-, психодинамічної терапії, позитивної психології. Крім того, спеціалісти практикують й інтегративний підхід, коли для глибшого пропрацювання проблеми поєднуються різні методи терапії.

"Ми боремося за ментальне здоров'я нашої нації, прагнемо навчити українців прислухатися до себе, жити в гармонії тіла з розумом і не боятися звертатися до психологів, якщо вони потребують підтримки. Щомісяця ми опрацьовуємо близько 200 запитів від дорослих та дітей за згоди батьків і плануємо нарощувати нашу діяльність й надалі. Завдяки підтримці наших партнерів, ми прагнемо побудувати спільноту та допомагати людям, де б вони не були," — зазначає Ольга Юдіна, засновниця БО "UA Mental Help"

Організація також займається психоедукацією та стимулює українців піклуватися про емоційне та психічне здоров’я та звернутися до психолога, якщо відчувають дискомфорт.

"UA Mental Help" покликана психологічно підтримувати людей, що постраждали від війни. За пів року з повномасштабного вторгнення в Україну її спеціалісти допомогли більше ніж 700 українцям подолати апатію, високе напруження чи тривогу, безсоння, тугу та складнощі адаптації на новому місці.

Записатися на консультацію може кожен охочий, попередньо заповнивши відповідну форму на сайті. Після цього координатори підберуть спеціаліста відповідно до запиту.

ДОВІДКА:

UA Mental Help — це благодійна організація, що піклується про психічне здоров’я українців. Вона заснована Ольгою Юдіною в травні 2022-го та об’єднує спеціалістів, що допомагають всім постраждалим від російського вторгнення подолати впоратися з дискомфортними почуттями, емоціями та проблемами з ментальним здоров’ям, що воно спричинило. Організація турбується про безпеку персональних даних та дотримується стандартів роботи з чутливою та медичною інформацією, таких як HIPAA Compliance (U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act, Закон США про перенесення та підзвітність медичного страхування) та ISO 2700. Партнерами проєкту виступає американська благодійна організація Americares, яка надала грант на розвиток і розширення напрямів роботи, а також Creatio, Binotel, Newsfront Communications Agency та інші.