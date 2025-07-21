Закупівля американської зброї та мільярди на оборону: Шмигаль підбив підсумки "Рамштайну"

21 липня відбулася 29-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка вкотре підтвердила непохитну підтримку вільного світу на боці України.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками засідання.

За його словами, головною метою зустрічі стало зміцнення оборонного потенціалу української армії шляхом координації міжнародної допомоги.

Ключові рішення та внески партнерів

США ініціює новий механізм спільно з НАТО , який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України . Європейські партнери вже висловили готовність долучитися до фінансування цієї ініціативи.

ініціює новий механізм спільно з , який дозволить європейським країнам . Європейські партнери вже висловили готовність долучитися до фінансування цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot , які мають надійти незабаром. Крім того, Німеччина передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard та фінансує закупівлю українських далекобійних дронів .

долучиться до ініціативи щодо передачі Україні , які мають надійти незабаром. Крім того, Німеччина передає та фінансує закупівлю . Канада продовжить фінансування українського ОПК через "данську модель" та виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків.

продовжить фінансування українського ОПК через та виділяє на обслуговування українських танків. Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони-перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків F-16.

надають на дрони-перехоплювачі та на обслуговування літаків F-16. Норвегія у 2025 році виділила загалом 1 мільярд євро на закупівлю дронів , з яких 400 мільйонів євро спрямовано на закупівлю в українського ОПК.

у 2025 році виділила загалом , з яких спрямовано на закупівлю в українського ОПК. Швеція готує новий пакет, що включатиме засоби ППО, артилерію та техніку.

Окремо Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на незмінну підтримку у 2026 році. Кредити SAFE – критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і потрібно забезпечити включення України до цієї програми.

Що відомо про зустріч "Рамштайн-29"

21 липня відбулася чергова, 29-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн". Цього разу засідання пройшло онлайн під співголовуванням Великої Британії та Німеччини. У зустрічі взяли участь представники 52 країн.

Серед учасників "Рамштайну" були присутні ключові фігури міжнародної безпеки, зокрема Генеральний секретар НАТО, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та Міністр оборони США, а також представники десятків країн Альянсу та партнерів.

Українську делегацію представляли Міністр оборони Денис Шмигаль, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Шмигаль заявив, що Україні необхідно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї.