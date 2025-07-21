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Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит збройних закупівель - Шмигаль

Денис Шмигаль
Шмигаль закликав партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетах на 2026 рік

Щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї, Україні необхідно 6 мільярдів доларів.

Як пише Delo.ua, з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, це дасть змогу Україні виготовити більше FPV-безпілотників для утримання лінії фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам "шахедів", а також отримати додаткову зброю глибокого удару, щоб "повернути війну до Росії".  

Також Шмигаль наголосив на необхідності підготовки до 2026 року і закликав партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетах на 2026 рік.

"Безпечні позики – це ще одне критичне джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми", - зазначив він.

Зустріч "Рамштайн" 

21 липня відбувається чергова, 29-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн". Цього разу засідання проходить онлайн під співголовуванням Великої Британії та Німеччини. У зустрічі беруть участь представники 52 країн.

Серед учасників "Рамштайну" присутні ключові фігури міжнародної безпеки, зокрема Генеральний секретар НАТО, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та Міністр оборони США, а також представники десятків країн Альянсу та партнерів.

Українську делегацію представляють Міністр оборони Денис Шмигаль, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала про призначення колишнього очільника Кабміну Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, яку до цього обіймав Рустем Умєров.

Автор:
Тетяна Бесараб