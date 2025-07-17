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Рада призначила Шмигаля на посаду міністра оборони
17 липня Верховна Рада проголосувала про призначення колишнього очільника Кабміну Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, яку до цього обіймав Рустем Умєров.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.
За його призначення проголосували 267 народних депутатів.
Зауважимо, що у 2015–2017 роках Шмигаль працював у приватному секторі. Був радником, віце-президентом, генеральним директором та членом наглядової ради компанії "Львівхолод". Згодом приєднався до енергетичного холдингу ДТЕК, де обіймав керівні посади, зокрема директора Бурштинської ТЕС та заступника генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
У серпні 2019 року Шмигаля було призначено головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З лютого по березень 2020 року він обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України — міністра розвитку громад та територій.
4 березня 2020 року Верховна Рада призначила його прем’єр-міністром України. 16 липня, Верховна Рада підтримала відставку Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.