Рада назначила Шмыгаля на должность министра обороны

17 июля Верховная Рада проголосовала о назначении бывшего главы Кабмина Дениса Шмыгаля на должность министра обороны, которую до этого занимал Рустем Умеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

За его назначение проголосовали 267 народных депутатов.

Заметим, что в 2015-2017 годах Шмигаль работал в частном секторе. Был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом наблюдательного совета компании "Львовхолод". Затем присоединился к энергетическому холдингу ДТЭК, где занимал руководящие должности, в частности директора Бурштынской ТЭС и заместителя генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

В августе 2019 года Шмигаль был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С февраля по март 2020 года он занимал должность вице-премьер-министра Украины – министра развития общин и территорий.

4 марта 2020 Верховная Рада назначила его премьер-министром Украины. 16 июля Верховная Рада поддержала отставку Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.