Верховна Рада затвердила новий склад уряду

Верховна Рада на засіданні 17 липня за поданням новопризначеної прем'єр-міністерки Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів. "За" — 253 народних депутати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який веде трансляцію засідання парламенту.

Таким чином парламентарії узгодили 13 кандидатів на посади міністрів, яких запропонувала нова очільниця уряду Юлія Свириденко:

Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації. Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій. Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Матвій Бідний — міністр молоді та спорту. Герман Галущенко — міністр юстиції. Світлана Гринчук — міністерка енергетики. Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів. Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ. Оксен Лісовий — міністр освіти та науки. Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я. Сергій Марченко — міністр фінансів. Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Тепер народні депутати мають призначити нового міністра оборони та міністра закордонних справ. На посаду очільника Міноборони президент Володимир Зеленський запропонував колишнього прем'єра Дениса Шмигаля, а на посаду глави МЗС — перепризначити Андрія Сибігу.

Консультації щодо кандидатури нового міністра культури ще тривають. Сьогодні голосування не буде.

Сьогодні раніше Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.

В першій своїй промові після призначення Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.