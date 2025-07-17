Денис Улютін в уряді Юлії Свириденко: де навчався, працював та які має доходи

17 липня Верховна Рада погодила новий склад уряду Юлії Свириденко, в якому Денис Улютін очолив Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Delo.ua зібрало основні відомості про нього.

Що відомо про Дениса Улютіна?

Освіта

У 2003 році Денис Улютін закінчив Академію державної податкової служби України за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" та здобув кваліфікацію бакалавра з фінансів. У 2004 році закінчив Національну академію державної податкової служби України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

Кар’єра

Улютін має понад 20 років трудового стажу і третій ранг державного службовця. Починав свій кар’єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України.

З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в апараті прем’єр-міністра України.

З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби міністра фінансів України. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника державного секретаря Секретаріату Кабінету міністрів. 4 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника міністра фінансів Сергія Марченка, на якій пропрацював до теперішнього часу.

Майно і дохід

Згідно із даними декларації чиновника за 2024 рік, Денис Улютін одружений, має доньку.

Серед задекларованих об’єктів нерухомого майна у власності є квартира площею 84,5 квадратних метри, якою володіє Денис Улютін та його донька Владислава у рівних долях. Також у сім’ї є три земельні ділянки площею 851, 903 та 904 кв. м.

Крім того, на дружину, як об'єкт незавершеного будівництва, записаний житловий будинок площею 233,29 кв. м та два автомобілі: Hyundai Ioniq 2022 року випуску та Lexus RX300 2019 року випуску.

За минулий рік загальна сума заробітної плати Дениса Улютіна у Мінфіні склала 1 675 959 грн. Його дружина Олена у 2024 році отримала 568 092 грн зарплати, а також понад 4000 грн як дохід у вигляді неустойки та від продажу облігацій внутрішньої державної позики.



Новий міністр задекларував за 2024 рік 210,8 тис. грн, 4086 євро і 1449 доларів на банківських рахунках, а також 200 тис. грн готівкою. Його дружина зберігає в банку понад 70 тис. грн і 160 доларів.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.