Денис Улютин в правительстве Юлии Свириденко: где учился, работал и какие доходы

17 июля Верховная Рада согласовала новый состав правительства Юлии Свириденко, в котором Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Delo.ua собрало основные сведения о нем.

Что известно о Денисе Улютине?

Образование

В 2003 году Денис Улютин окончил Академию государственной налоговой службы Украины по направлению подготовки "Экономика и предпринимательство" и получил квалификацию бакалавра по финансам. В 2004 году окончил Национальную академию государственной налоговой службы Украины и получил полное высшее образование по специальности "Финансы" и получил квалификацию магистра по финансам.

Карьера

Улютин имеет более 20 лет трудового стажа и третий ранг государственного служащего. Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины.

С марта 2010 по апрель 2016 работал в аппарате премьер-министра Украины.

С апреля 2016 по июнь 2018 был руководителем Патронатной службы министра финансов Украины. С апреля 2019 занимал должность заместителя государственного секретаря Секретариата Кабинета министров. 4 апреля 2020 года был назначен на должность первого замминистра финансов Сергея Марченко, на которой проработал до настоящего времени.

Имущество и доход

Согласно данным декларации чиновника за 2024 год, Денис Улютин женат, имеет дочь.

Среди задекларированных объектов недвижимого имущества в собственности квартира площадью 84,5 квадратных метра, которой владеет Денис Улютин и его дочь Владислава в равных долях. Также у семьи есть три земельных участка площадью 851, 903 и 904 кв. м.

Кроме того, на жену, как объект незавершенного строительства, записан жилой дом площадью 233,29 кв. м и два автомобиля: Hyundai Ioniq 2022 года выпуска и Lexus RX300 2019 года выпуска.

За прошлый год общая сумма заработной платы Дениса Улютина в Минфине составила 1675959 грн. Его жена Елена в 2024 году получила 568 092 грн зарплаты, а также более 4000 грн как доход в виде неустойки и от продажи облигаций внутреннего государственного займа.



Новый министр задекларировал за 2024 год 210,8 тыс. грн, 4086 евро и 1449 долларов на банковских счетах, а также 200 тыс. грн наличными. Его жена хранит в банке более 70 тысяч грн и 160 долларов.

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины. Она стала второй женщиной на этом посту в истории страны после Юлии Тимошенко.