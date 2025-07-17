Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины: что о ней известно

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За назначение Свириденко проголосовали 262 депутата.

201 голос дали депутаты от "Слуги Народа". Фракция "Европейской Солидарности" дала ноль голосов, "Голос" – 1, депутатская группа "Восстановление" – 10, "За будущее" – 12, "Доверие" – 15.

По словам Свириденко, среди приоритетных задач обновленного правительства:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

Что известно о Свириденко?

Юлия Свириденко начала карьеру госслужащей в 2015 году, став советницей главы Черниговской облгосадминистрации. Через два года стала первой заместительницей ОГА, а уже через год перешла в Министерство экономики: сначала заместительницей, а с 2021 года – главой ведомства.

Согласно имущественной декларации за 2024 год, Юлия Свириденко заработала зарплату в должности в правительстве чуть более 1,2 млн гривен (т.е. в среднем по 100 тыс. грн в месяц). На гонорарах в Киевской школе экономики заработала за год чуть более 3,1 млн. гривен.

Еще 133 тысяч гривен Свириденко получила от собственного мужчины в качества д ох ода от предоставления имущества в аренду .

Свириденко владеет долей 25% квартиры в Чернигове площадью 87,5 кв. м, приобретенной в 2009 году. Также Свириденко владеет квартирой (33,5 кв. м) в Киеве, квартирой (74,3 кв. м) в Чернигове, земельным участком (1 496 кв. м) в Черниговской области, а также арендует квартиру (119,8 кв. м).

Будущее правительство

В правительстве планируется объединить Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Также одно ведомство объединят Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Действующий руководитель Минцифры Михаил Федоров останется в своей должности и в то же время станет первым вице-премьер-министром Украины.

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции может стать Тарас Качка .

Глава Минэнерго Герман Галущенко станет новым министром юстиции, а его пост займет министер экологии Светлана Гринчук.

Министром социальной политики, семьи и единства Украины станет Денис Улютин, а новым министром экономики - Алексей Соболев .

Ряд министров предлагается оставить на своих должностях.

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта

Наталья Калмыкова – министерша по делам ветеранов

Игорь Клименко – министр внутренних дел

Оксен Лесовой – министр образования и науки

Виктор Ляшко – министр здравоохранения

Сергей Марченко – министр финансов

Андрей Сибига – министр иностранных дел.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.