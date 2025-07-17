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Пять министерств объединят в два: кто войдет в состав обновленного правительства Юлии Свириденко
Во время заседания фракции "Слуга Народа" с участием Владимира Зеленского были представлены кандидаты на должности в Кабмине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
"Это как новые люди, так и хорошо зарекомендовавшие себя на работе в правительстве", - отметил Арахамия.
Как стало известно ранее, кандидатом на должность премьер-министра является Юлия Свириденко .
"Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, способного возглавить правительство в такой сложный период", - отметил Арахамия.
Кроме того, в правительстве планируется объединить Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Также одно ведомство объединят Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Возможное будущее правительство:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лесовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига – министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
Как сообщил Зеленский через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности, а действующий министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.