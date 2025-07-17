Пять министерств объединят в два: кто войдет в состав обновленного правительства Юлии Свириденко

Во время заседания фракции "Слуга Народа" с участием Владимира Зеленского были представлены кандидаты на должности в Кабмине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Это как новые люди, так и хорошо зарекомендовавшие себя на работе в правительстве", - отметил Арахамия.

Как стало известно ранее, кандидатом на должность премьер-министра является Юлия Свириденко .

"Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, способного возглавить правительство в такой сложный период", - отметил Арахамия.

Кроме того, в правительстве планируется объединить Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Также одно ведомство объединят Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Возможное будущее правительство:

Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;

– премьер-министр Украины; Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

– первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

– вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:

– вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции: Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

– министр молодежи и спорта; Герман Галущенко – министр юстиции;

– министр юстиции; Светлана Гринчук – министр энергетики;

– министр энергетики; Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

– министр социальной политики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;

– министр ветеранов Украины; Игорь Клименко – министр внутренних дел;

– министр внутренних дел; Оксен Лесовой – министр образования и науки;

– министр образования и науки; Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

– министр здравоохранения; Сергей Марченко – министр финансов;

– министр финансов; Андрей Сибига – министр иностранных дел;

– министр иностранных дел; Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

– министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Денис Шмыгаль – министр обороны.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

Как сообщил Зеленский через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности, а действующий министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.