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Пять министерств объединят в два: кто войдет в состав обновленного правительства Юлии Свириденко

правительство
В правительстве пять министерств объединят в два

Во время заседания фракции "Слуга Народа" с участием Владимира Зеленского были представлены кандидаты на должности в Кабмине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Это как новые люди, так и хорошо зарекомендовавшие себя на работе в правительстве", - отметил Арахамия.

Как стало известно ранее, кандидатом на должность премьер-министра является   Юлия Свириденко .

"Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, способного возглавить правительство в такой сложный период", - отметил Арахамия.

Кроме того, в правительстве планируется объединить Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Также одно ведомство объединят Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Возможное будущее правительство:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко – министр юстиции;
  • Светлана Гринчук – министр энергетики;
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел;
  • Оксен Лесовой – министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко – министр финансов;
  • Андрей Сибига – министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль – министр обороны.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

Как сообщил Зеленский через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности, а действующий министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Автор:
Светлана Манько