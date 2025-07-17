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П’ять міністерств об’єднають у два: хто увійде до складу оновленого уряду Юлії Свириденко
Під час засідання фракції "Слуга Народу" за участі Володимира Зеленського було представлено кандидатів на посади у Кабміні.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
"Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - відмітив Арахамія.
Як стало відомо раніше, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко.
"Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - зазначив Арахамія.
Крім того, в уряді планують об’єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об’єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Можливий майбутній уряд:
- Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;
- Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
- Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко - міністр юстиції;
- Світлана Гринчук - міністр енергетики;
- Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко - міністр фінансів;
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Шмигаль – міністр оборони.
Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.
Як повідомив Зеленський, через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, а чинний міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.