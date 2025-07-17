П’ять міністерств об’єднають у два: хто увійде до складу оновленого уряду Юлії Свириденко

Під час засідання фракції "Слуга Народу" за участі Володимира Зеленського було представлено кандидатів на посади у Кабміні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - відмітив Арахамія.

Як стало відомо раніше, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко.

"Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - зазначив Арахамія.

Крім того, в уряді планують об’єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об’єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Можливий майбутній уряд:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

– прем’єр-міністр України; Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;

– перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації; Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;

– віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій; Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

– віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

- міністр молоді та спорту; Герман Галущенко - міністр юстиції;

- міністр юстиції; Світлана Гринчук - міністр енергетики;

- міністр енергетики; Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

- міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України; Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;

- міністр ветеранів України; Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;

- міністр внутрішніх справ; Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;

- міністр освіти і науки; Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

- міністр охорони здоров’я; Сергій Марченко - міністр фінансів;

- міністр фінансів; Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

– міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Як повідомив Зеленський, через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, а чинний міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.