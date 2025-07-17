Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,79

41,73

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

П’ять міністерств об’єднають у два: хто увійде до складу оновленого уряду Юлії Свириденко

уряд
В уряді п’ять міністерств об’єднають у два

Під час засідання фракції "Слуга Народу" за участі Володимира Зеленського було представлено кандидатів на посади у Кабміні. 

Як пише Delo.ua, про це  повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. 

"Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - відмітив Арахамія.

Як стало відомо раніше, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко.

"Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - зазначив Арахамія.

Крім того, в уряді планують об’єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об’єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Можливий майбутній уряд:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;
  • Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
  • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко - міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук - міністр енергетики;
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко - міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Як повідомив Зеленський, через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості, а чинний міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". 

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Автор:
Світлана Манько