Економіка, власна зброя, підтримка військових: Юлія Свириденко розповіла про завдання нового уряду

Володимир Зеленський 14 липня запропонував віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд та суттєво оновити його роботу. Вона розповіла про головні задачі, які глава держави ставить перед новим Кабміном та своє бачення їх реалізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис першої віцепрем'єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко.

"Вдячна президенту Володимиру Зеленському за довіру — і за можливість служити Україні в цей вирішальний час", — написала Свириденко.

Вона розповіла, що Зеленський визначив пріоритетні задачі, які стоятимуть перед оновленим урядом:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", — вважає чиновниця.

На її думку, головний пріоритет у роботі нового уряду — забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави, а державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни, адже Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи.

"Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", — наголосила Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада.

"Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром", — зазначила топ-чиновниця.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.