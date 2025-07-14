Экономика, собственное оружие, поддержка военных: Юлия Свириденко рассказала о задачах нового правительства

Владимир Зеленский 14 июля предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу. Она рассказала о главных задачах, которые глава государства ставит перед новым Кабмином и свое видение их реализации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Благодарна президенту Владимиру Зеленскому за доверие — и за возможность служить Украине в это решающее время", — написала Свириденко.

Она рассказала, что Зеленский определил приоритетные задачи, которые будут стоять перед обновленным правительством:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институций, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и возобновлению после боевых действий ", — считает чиновница.

По ее мнению, главным приоритетом в работе нового правительства является обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и гарантирование устойчивости нашего государства , а государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны, ведь Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы.

"Украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Она напомнила, что решение о назначении премьер -министра Украины принимает Верховная Рада.

"Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю в скором времени", — отметила топ-чиновница.

Напомним, сегодня Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство.