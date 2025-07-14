Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

--0,04

EUR

48,84

--0,13

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Шмыгаля

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко / Офис президента

Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил сам президент.

"Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил Зеленский.

Фото 2 — Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Шмыгаля

По его словам, во время встречи обсудили и конкретные мероприятия, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное оружейное производство.

Фото 3 — Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Шмыгаля
Юлия Свириденко

"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Уволить Шмыгаля

В ближайшее время Офис президента планирует уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и все правительство.

Среди причин отставки народный депутат Ярослав Железняк называет потерю поддержки правительства среди депутатов и провальную политику, особенно в экономически бюджетной сфере.

"Так как выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-нибудь обновление показать. А здесь это только Кабмин", - подчеркнул Железняк.

Новый Кабмин

Как сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить Министерство обороны.

Рустем Умеров, который сейчас является министром обороны, будет назначен послом Украины в США.

Также источник издания заявил, что в новом Кабмине будут объединены некоторые министерства и произойдет всеобщее перераспределение полномочий внутри правительства. Несколько министров, перечень которых еще определяется, лишатся своих должностей.

Автор:
Светлана Манько