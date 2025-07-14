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Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Шмыгаля
Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил сам президент.
"Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил Зеленский.
По его словам, во время встречи обсудили и конкретные мероприятия, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное оружейное производство.
"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.
Уволить Шмыгаля
В ближайшее время Офис президента планирует уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и все правительство.
Среди причин отставки народный депутат Ярослав Железняк называет потерю поддержки правительства среди депутатов и провальную политику, особенно в экономически бюджетной сфере.
"Так как выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-нибудь обновление показать. А здесь это только Кабмин", - подчеркнул Железняк.
Новый Кабмин
Как сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить Министерство обороны.
Рустем Умеров, который сейчас является министром обороны, будет назначен послом Украины в США.
Также источник издания заявил, что в новом Кабмине будут объединены некоторые министерства и произойдет всеобщее перераспределение полномочий внутри правительства. Несколько министров, перечень которых еще определяется, лишатся своих должностей.