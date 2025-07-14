Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Шмыгаля

Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил сам президент.

"Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил Зеленский.

По его словам, во время встречи обсудили и конкретные мероприятия, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное оружейное производство.

Юлия Свириденко

"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Уволить Шмыгаля

В ближайшее время Офис президента планирует уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и все правительство.

Среди причин отставки народный депутат Ярослав Железняк называет потерю поддержки правительства среди депутатов и провальную политику, особенно в экономически бюджетной сфере.

"Так как выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-нибудь обновление показать. А здесь это только Кабмин", - подчеркнул Железняк.

Новый Кабмин

Как сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить Министерство обороны.

Рустем Умеров, который сейчас является министром обороны, будет назначен послом Украины в США.

Также источник издания заявил, что в новом Кабмине будут объединены некоторые министерства и произойдет всеобщее перераспределение полномочий внутри правительства. Несколько министров, перечень которых еще определяется, лишатся своих должностей.