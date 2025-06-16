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У Зеленского решили уволить Шмыгаля с должности премьер-министра: нардеп рассказал, кто его заменит
В ближайшее время Офис президента планирует уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и все правительство.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Уволить Шмыгаля
Нардеп иронически пошутил, что у власти есть традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Такие попытки были летом 2020, 21, 22, 23 и особенно активно в 2024 году. Но тогда сменили отдельных министров, а Шмыгаль сохранил свое кресло.
"Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", — сообщил Железняк.
Причины отставки
Среди причин отставки нардеп называет потерю поддержки правительства среди депутатов и провальную политику, особенно в экономически бюджетной сфере.
"Поскольку выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-то обновление показать. А здесь это только Кабмин", — подчеркнул Железняк.
Кто заменит
Нардеп подчеркнул, что сейчас хорошее время для главы Офиса президента Андрея Ермака искать нового премьер-министра, а единственным кандидатом рассматривают только одного человека — вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.
Все остальные кандидатуры, по информации Железняка, сошли с забега за премьерское кресло.
Когда планируют голосовать
По поводу времени и графика нардеп уточняет, что в июне Верховная Рада должна внести небольшую правку в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения".
"Там сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено", – объясняет Железняк.
После этого, по словам нардепа, сразу последует добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового главы правительства и всех министров.
"В целом этапы об изменениях в закон могут и проигнорировать. Это будет так же "логично" как и верить, что Свириденко – это обновление правительства и наконец ну точно будет триллион ВВП", – иронизирует Железняк.
Напомним, в Верховной Раде стартовал сбор подписей за отставку премьера Дениса Шмыгаля и всего правительства. Инициатором стал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, возглавляющий межфракционное объединение "Умная политика".
Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.