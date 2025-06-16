У Зеленского решили уволить Шмыгаля с должности премьер-министра: нардеп рассказал, кто его заменит

В ближайшее время Офис президента планирует уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и все правительство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Уволить Шмыгаля

Нардеп иронически пошутил, что у власти есть традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Такие попытки были летом 2020, 21, 22, 23 и особенно активно в 2024 году. Но тогда сменили отдельных министров, а Шмыгаль сохранил свое кресло.

"Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", — сообщил Железняк.

Причины отставки

Среди причин отставки нардеп называет потерю поддержки правительства среди депутатов и провальную политику, особенно в экономически бюджетной сфере.

"Поскольку выборов в ближайшее время не будет, то надо хоть какое-то обновление показать. А здесь это только Кабмин", — подчеркнул Железняк.

Кто заменит

Нардеп подчеркнул, что сейчас хорошее время для главы Офиса президента Андрея Ермака искать нового премьер-министра, а единственным кандидатом рассматривают только одного человека — вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.

Все остальные кандидатуры, по информации Железняка, сошли с забега за премьерское кресло.

Когда планируют голосовать

По поводу времени и графика нардеп уточняет, что в июне Верховная Рада должна внести небольшую правку в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения".

"Там сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено", – объясняет Железняк.

После этого, по словам нардепа, сразу последует добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового главы правительства и всех министров.

"В целом этапы об изменениях в закон могут и проигнорировать. Это будет так же "логично" как и верить, что Свириденко – это обновление правительства и наконец ну точно будет триллион ВВП", – иронизирует Железняк.

Напомним, в Верховной Раде стартовал сбор подписей за отставку премьера Дениса Шмыгаля и всего правительства. Инициатором стал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, возглавляющий межфракционное объединение "Умная политика".

Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.