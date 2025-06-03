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В Раде предлагают уволить Сергея Марченко с должности министра финансов Украины
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления об увольнении Сергея Марченко с должности Министра финансов.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил инициатор законопроекта первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
На сайте парламента указывается, что постановление 13 343 передано на рассмотрение руководству.
Железняк отметил, что главной причиной является полный и открытый саботаж проведения таможенной реформы, а также нарушение в течение пяти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни.
"Второй год подряд срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием бюджета. Фактическое согласование всех популистических бюджетных "пожеланий" ОП: от Нацкешбека и финансирования марафона, до выдачи 1000 Зеленского и покупки ядерных реакторов", — отметил он.
Кроме того, нардеп отметил самоустранение и ведение на "аутсорс" ОП всех финансовых ведомств Минфина.
Что известно о министре финансов Марченко
- Сергей Марченко был назначен министром финансов 30 марта 2020 года, сменив Игоря Уманского.
- В январе 2025 года Марченко побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины, ранее принадлежавшего Игорю Митюкову.
- С 2002 года работал в различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.
- С 2011 года работал в Координационном центре по введению реформ при президенте Украины.
- В течение 2016-2018 гг. работал заместителем Министра финансов Украины. Далее до мая 2019 занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.
- В 2023 году Сергей Марченко возглавлял Совет управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.