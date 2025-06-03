В Раде предлагают уволить Сергея Марченко с должности министра финансов Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления об увольнении Сергея Марченко с должности Министра финансов.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил инициатор законопроекта первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

На сайте парламента указывается, что постановление 13 343 передано на рассмотрение руководству.

Железняк отметил, что главной причиной является полный и открытый саботаж проведения таможенной реформы, а также нарушение в течение пяти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни.

"Второй год подряд срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием бюджета. Фактическое согласование всех популистических бюджетных "пожеланий" ОП: от Нацкешбека и финансирования марафона, до выдачи 1000 Зеленского и покупки ядерных реакторов", — отметил он.

Кроме того, нардеп отметил самоустранение и ведение на "аутсорс" ОП всех финансовых ведомств Минфина.

Что известно о министре финансов Марченко