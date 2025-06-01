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Сергей Марченко объяснил, почему тормозит реформа Таможни
Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил причины задержки реформирования Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление министра на форуме "Forbes Money" 30 мая.
По словам главы Минфина, основная причина задержки реформы – изменение условий для возможного реформирования Таможенной службы в результате полномасшбатного вторжения России.
"Мы сейчас не находимся в тех условиях, при которых планировали реформу", – объяснил Сергей Марченко.
В том числе, это касается поддержки реформы Таможни со стороны ключевых партнеров Украины.
Одних кадровых изменений в руководстве ведомства недостаточно для системной перезагрузки работы органа, утверждает министр финансов. Реформирование Таможни, в частности, требует создания качественно просчитанной модели изменений.
Сергей Марченко надеется, что с усилением поддержки со стороны международных партнеров Украины реформа Таможни получит надлежащий импульс.
Напомним, в конце мая Кабмин принял постановление, изменяющее систему оплаты труда таможенников. Теперь их зарплата будет напрямую зависеть от профессиональных компетенций, опыта и результатов работы.
Накануне, в конце апреля, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.
С 19 апреля 2025 года в Украине вступили в силу законодательные новации, направленные на гармонизацию национального таможенного законодательства с европейскими нормами и практиками.