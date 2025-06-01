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Сергей Марченко объяснил, почему тормозит реформа Таможни

Сергей Марченко
Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Forbes.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил причины задержки реформирования Государственной таможенной службы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление министра на форуме "Forbes Money" 30 мая.

По словам главы Минфина, основная причина задержки реформы – изменение условий для возможного реформирования Таможенной службы в результате полномасшбатного вторжения России.

"Мы сейчас не находимся в тех условиях, при которых планировали реформу", – объяснил Сергей Марченко.

В том числе, это касается поддержки реформы Таможни со стороны ключевых партнеров Украины.

Одних кадровых изменений в руководстве ведомства недостаточно для системной перезагрузки работы органа, утверждает министр финансов. Реформирование Таможни, в частности, требует создания качественно просчитанной модели изменений.

Сергей Марченко надеется, что с усилением поддержки со стороны международных партнеров Украины реформа Таможни получит надлежащий импульс.

Напомним, в конце мая Кабмин принял постановление, изменяющее систему оплаты труда таможенников. Теперь их зарплата будет напрямую зависеть от профессиональных компетенций, опыта и результатов работы.

Накануне, в конце апреля, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.

С 19 апреля 2025 года в Украине вступили в силу законодательные новации, направленные на гармонизацию национального таможенного законодательства с европейскими нормами и практиками.

Автор:
Руслан Кисляк