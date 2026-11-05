Государство снова продает долю Черновицкого радиотехнического завода: какая цена на этот раз

Фонд государственного имущества выставил на аукцион государственный пакет акций ЧАО "Черновицкий радиотехнический завод". На продажу предлагают 21,5238% уставного капитала предприятия со стартовой ценой 14,3 млн. грн. без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

На торги выставлены 28 608 988 акций предприятия. В общей сложности на счете государства учитывается 28 609 068 акций, или 21,5239% уставного капитала общества.

Уставный капитал Черновицкого радиотехнического завода составляет 66,46 млн. грн.

Аукцион будет проведен в формате трехраундовых английских торгов. Стартовая цена пакета – 14 304 494 грн без НДС, минимальный шаг повышения цены – 143 тыс. грн.

Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 2,86 млн. грн. Дополнительные условия продажи для покупателя не установлены.

Заявки будут приниматься до 20.00 11 ноября. Сам аукцион запланирован на 12 ноября в 11.40.

Предприятие находится в Черновцах на ул. Хотинской, 41. Основным видом его деятельности является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

Ранее Dilo писало о предыдущей попытке приватизации завода. Аукцион со стартовой ценой 14,3 млн. грн, запланированный на 30 сентября, не состоялся. Следующий аукцион с пониженной вдвое стартовой ценой – 7,15 млн грн – также не состоялся, а еще одну процедуру в октябре отменили.