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Земля и тысячи квадратных метров: в Украине приватизируют известный радиотехнический завод
Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион по продаже государственного пакета акций ЧАО "Черновицкий радиотехнический завод". На торги выставлено 28 608 988 акций, что составляет 21,5239% в уставном капитале предприятия.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.
Детали аукциона и условия продаж
Проведение аукциона намечено на 30 сентября 2026 года. Стартовая цена государственного пакета акций составляет 14 304 494 гривны.
Потенциальные инвесторы имеют возможность получить миноритарную долю в предприятии, владеющем значительными объектами недвижимости и инфраструктуры.
Имущество и земельный банк предприятия
Согласно условиям приватизации, общество владеет 33 объектами недвижимого имущества, среди которых производственные, складские и административные здания и сооружения общей площадью 51 138,3 квадратного метра.
Кроме недвижимости, в пользовании предприятия находится земельный участок площадью 9,1835 га, расположенный в Черновцах по улице Хотинской, 41.
Ее целевым предназначением является размещение и эксплуатация основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.
Основным видом деятельности Черновицкого радиотехнического завода является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.
По состоянию на 30 июня 2026 г. значительная часть недвижимости уже передана в аренду по 53 действующим договорам.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.