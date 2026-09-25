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Земля и тысячи квадратных метров: в Украине приватизируют известный радиотехнический завод

Черновицкий радиотехнический завод
ФГИУ продает пакет акций Черновицкого радиотехнического завода / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион по продаже государственного пакета акций ЧАО "Черновицкий радиотехнический завод". На торги выставлено 28 608 988 акций, что составляет 21,5239% в уставном капитале предприятия.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Детали аукциона и условия продаж

Проведение аукциона намечено на 30 сентября 2026 года. Стартовая цена государственного пакета акций составляет 14 304 494 гривны.

Потенциальные инвесторы имеют возможность получить миноритарную долю в предприятии, владеющем значительными объектами недвижимости и инфраструктуры.

Имущество и земельный банк предприятия

Согласно условиям приватизации, общество владеет 33 объектами недвижимого имущества, среди которых производственные, складские и административные здания и сооружения общей площадью 51 138,3 квадратного метра.

Кроме недвижимости, в пользовании предприятия находится земельный участок площадью 9,1835 га, расположенный в Черновцах по улице Хотинской, 41.

Ее целевым предназначением является размещение и эксплуатация основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.

Основным видом деятельности Черновицкого радиотехнического завода является предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

По состоянию на 30 июня 2026 г. значительная часть недвижимости уже передана в аренду по 53 действующим договорам.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.

Автор:
Татьяна Бессараб
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