Земля та тисячі квадратних метрів: в Україні приватизують відомий радіотехнічний завод

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон з продажу державного пакету акцій ПрАТ “Чернівецький радіотехнічний завод”. На торги виставлено 28 608 988 акцій, що становить 21,5239% у статутному капіталі підприємства.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Деталі аукціону та умови продажу

Проведення аукціону заплановано на 30 вересня 2026 року. Стартова ціна державного пакету акцій становить 14 304 494 гривні.

Потенційні інвестори мають можливість отримати міноритарну частку у підприємстві, яке володіє значними об'єктами нерухомості та інфраструктури.

Майно та земельний банк підприємства

Згідно з умовами приватизації, товариство володіє 33 об'єктами нерухомого майна, серед яких виробничі, складські та адміністративні будівлі і споруди загальною площею 51 138,3 квадратного метра.

Окрім нерухомості, у користуванні підприємства перебуває земельна ділянка площею 9,1835 га, розташована у Чернівцях на вулиці Хотинській, 41.

Її цільовим призначенням є розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Основним видом діяльності Чернівецького радіотехнічного заводу наразі є надання в оренду власного нерухомого майна.

Станом на 30 червня 2026 року значна частина нерухомості вже передана в оренду за 53 чинними договорами.

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу.