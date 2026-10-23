Уряд змінює правила бронювання: 100% захисту для працівників більше не буде

Уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Головні рішення передбачають скасування безумовного 100% бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, а також перевірку регіональних критеріїв критичності підприємств.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення", — пояснив він.

Основні зміни в критеріях та лімітах бронювання

Оновлена система передбачає відокремлення статусу критичності підприємства від його економічних показників. Галузеві та регіональні критерії критичності перевірятимуть на наявність зловживань. Для підприємств оборонно-промислового комплексу, енергетики, зв'язку, логістики та житлово-комунального господарства статус зберігається.

Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

"Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо", — наголосив прем’єр.

Якщо компанії потрібно забронювати більше працівників для забезпечення роботи, вона повинна подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Крім того, уряд готує механізм, який дозволить зберігати 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання. У цьому разі підприємство добровільно залучатиме частину працівників до військової служби на визначений термін зі збереженням робочого місця та заробітної плати.

"Ми розуміємо, що на ці події чекали відвідувачі, учасники та партнери, які доклали чимало зусиль для підготовки до заходів. Але у нинішніх обставинах ми змушені ухвалювати непрості рішення та ставити відповідальність перед людьми на перше місце", — зазначив прем'єр Сергій Корецький.

Терміни впровадження та мета рішень

За сдлвами очільника уряду, умови нового механізму опрацьовують Міністерство оборони та Міністерство економіки спільно з представниками бізнесу. Затвердити прозору систему бронювання планують до 1 грудня.

"Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов'язки. Ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання", — наголосив Корецький.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.