Оновлені правила бронювання уряд ухвалить до кінця тижня

Уряд планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов'язаних. Дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще не фіналізована.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання.

Натомість, як зауважив нардеп, у постанові залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних як дорадчого органу при Кабміні. Центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими бронювання здійснюють центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації, і зможе лише рекомендувати їх переглянути.

"Остаточне рішення ухвалюватимуть ЦОВВ та місцеві адміністрації", – підкреслив Кисилевський.

Він додав, що Міністерство економіки не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими воно здійснює бронювання.

Зміни правил бронювання

13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.

Наразі проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Постанова уряду щодо змін правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану ще знаходиться в процесі опрацювання, заявляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.