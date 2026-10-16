Корецький пояснив необхідність змін правил бронювання зловживаннями

Постанова уряду щодо змін правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану ще знаходиться в процесі опрацювання. Для оборонних та енергетичних підприємств кардинальних змін не буде.

Як пише Dilo, про це у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, коментуючи рішення Кабміну.

13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.

Остаточне рішення щодо квоти мають доопрацювати до 18 жовтня. Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Так, уряд запропонував скоротити бронювання для підприємств ОПК та енергетики зі 100% до 85%, а для підприємств сфери життєзабезпечення з 75% до 60%.

Корецький пояснив необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

За його словами, зараз той скепсис, який в суспільстві обговорюється, немає підстав, бо на сьогодні "немає жодних офіційних рішень, немає що критикувати зараз".

"100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій", – заявив прем'єр.

Як приклад він навів підрядника енергокомпанії, де зі 100 працівників лише 20 виконують роботи для енергетики, але заброньовані всі.

При цьому прем’єр зауважив, що безперечним фактом є те, що система мобілізації і бронювання потребує удосконалення.

Водночас Корецький запевнив, що для справді критичних підприємств ОПК та енергетики радикальних змін не буде.

Остаточну редакцію постанови ще не оприлюднили.

"Генштаб потребує військових – це факт. Тому саме так зараз ми і працюємо", - додав Корецький.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) висловила занепокоєння можливими змінами до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників і закликала уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення будь-яких рішень.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.