Корецкий объяснил необходимость изменений правил бронирования злоупотреблениями

Постановление правительства по изменению правил бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения еще находится в процессе обработки. Для оборонных и энергетических предприятий кардинальных изменений не произойдет.

Об этом в Верховной Раде заявил премьер - министр Сергей Корецкий, комментируя решение Кабмина.

13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.

Окончательное решение по квоте должно доработать до 18 октября. Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Так правительство предложило сократить бронирование для предприятий ОПК и энергетики со 100% до 85%, а для предприятий сферы жизнеобеспечения с 75% до 60%.

Корецкий объяснил необходимость изменений злоупотреблений во время бронирования.

По его словам, сейчас тот скепсис, который в обществе обсуждается, нет оснований, потому что на сегодняшний день "нет никаких официальных решений, нечего критиковать сейчас".

"100% бронирование дает возможности для больших манипуляций", – заявил премьер.

В качестве примера он привел подрядчика энергокомпании, где из 100 работников только 20 выполняют работы для энергетики, но забронированы все.

При этом премьер отметил, что бесспорным фактом является то, что система мобилизации и бронирования нуждается в усовершенствовании.

В то же время, Корецкий заверил, что для действительно критических предприятий ОПК и энергетики радикальных изменений не будет.

Окончательную редакцию постановления еще не обнародовали.

"Генштаб нуждается военных - это факт. Поэтому именно так сейчас мы и работаем", - добавил Корецкий.

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) выразила обеспокоенность возможными изменениями в порядке бронирования военнообязанных работников и призвала правительство обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом для принятия любых решений.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.