Бюджетные субсидии российским нефтяным компаниям за поставку автомобильного горючего на внутренний рынок достигли наивысшего уровня более чем за четыре года, существенно сократив чистые доходы кремлевского бюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно опубликованным данным Министерства финансов РФ, в октябре объем выплат нефтяникам составил 415 миллиардов рублей (около 5,1 миллиарда долларов). Это самый высокий показатель с апреля 2022 года, когда компаниям выплатили рекордные 450 миллиардов рублей. Всего с начала года сумма таких субсидий составила почти 20 миллиардов долларов.

Этот механизм призван стимулировать нефтяников поставлять топливо внутренним потребителям, когда экспорт становится более выгодным. На фоне скачка мировых цен на нефть из-за войны войны в Иране ежемесячные компенсации резко подскочили: если в январе они составляли несколько миллиардов рублей, то сейчас превысили сотни миллиардов.

Удары дронов и расход казны

Выплаты стали существенным бременем для российской казны. По расчетам агентства, октябрьские субсидии забрали около половины чистых нефтяных доходов бюджета России, составивших 829 миллиардов рублей.

Общие нефтегазовые доходы РФ в октябре достигли 971,2 миллиарда рублей (рост более чем на 9% в годовом измерении), удвоившись по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку они включают часть налога на прибыль нефтяных компаний за год.

Основную долю выплат получают крупнейшие игроки рынка - "Роснефть" и "Татнефть". Эти средства обеспечивают им жизненно необходимую поддержку на фоне попыток восстановить заводы после ударов украинских дронов. В первой половине октября украинские силы поразили ряд ключевых объектов переработки, в том числе крупнейший в стране Омский НПЗ в Западной Сибири.

Во второй половине месяца атаки приостановили после призывов президента США Дональда Трампа, стремившегося снизить цены на горючее в США перед промежуточными выборами.

Несмотря на то, что правительство РФ запретило экспорт бензина, большинства дизеля и авиакеросина, выплаты субсидий заводам сохранили в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ударов украинских сил по российским НПЗ убытки превысили 23 миллиарда долларов. По данным разведки, на конец сентября 2026 года украинские военные вывели из эксплуатации 15 из 38 основных российских нефтеперерабатывающих заводов, еще 12 предприятий сократили производство нефтепродуктов, а общие объемы переработки на них уменьшились на 55,4% по сравнению с началом года.