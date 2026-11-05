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Ущерб превысил $23 млрд: в разведке рассказали, сколько российских НПЗ выведены из строя украинскими ударами
По состоянию на конец сентября 2026 г. украинские военные вывели из эксплуатации 15 из 38 основных российских нефтеперерабатывающих заводов. Еще 12 предприятий сократили производство нефтепродуктов, а общие объемы переработки этих НПЗ уменьшились на 55,4% по сравнению с началом года.
Как пишет Dilo, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Выведены из строя 15 из 38 основных НПЗ России:
По данным ведомства, сложнейшая ситуация для российской нефтяной отрасли сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Из-за остановки предприятий пострадали мощности "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанского НПЗ, Московского НПЗ "Газпромнефти" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Совокупно эти заводы обеспечивали около 33% от общих объемов нефтепереработки в России.
В то же время, продолжают работать НПЗ в отдаленных регионах РФ. В частности, Омский, Ачинский, Хабаровский, Марийский и Ванинский заводы, а также предприятие "НефтеХимСервис". В сентябре их суммарная переработка составила 906 тыс. баррелей в сутки – на 147 тыс. баррелей больше, чем в начале года. На эти компании приходилось около 24% всей нефтепереработки в РФ.
В разведке отмечают, что работа удаленных заводов позволяет Кремлю частично компенсировать дефицит горючего, однако возможности такого замещения ограничены.
Кроме того, в 2027 году производство этих НПЗ может сократиться из-за переноса на следующий год технических работ, которые планировали провести в этом году.
Сумма ущерба
По оценке ГУР МО, удары по объектам российской нефтяной отрасли нанесли экономике РФ ущерб более чем на $23,2 млрд. Это почти равно совокупному доходу отрасли за 2025 год, который составил $26,6 млрд.
"Несмотря на попытки перераспределить нагрузку между уцелевшими предприятиями, Россия не способна в полной мере обеспечивать собственные потребности в нефтепродуктах и одновременно выполнять экспортные обязательства", - подчеркивают в разведке.
Удары по НПЗ
5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.
3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.
До этого украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Новые удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим мощностям могут снова спровоцировать дефицит бензина в России.