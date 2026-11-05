От 20 000 до 85 000 грн: как отличаются зарплаты в Украине в разных отраслях

Показатель прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения, а также как ориентир для определения размера социальных выплат. В 2026 году он составляет 3328 грн. В то же время медианные зарплаты в разных отраслях могут в несколько раз превышать эту сумму. Например, на отдельных вакансиях работодатели предлагают оплату, эквивалентную 26 прожиточным минимумам, в то время как на других – только пяти.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX.

OLX Работа сравнила медианные зарплаты по разным профессиям в сентябре 2026 года с установленным государством прожиточным минимумом, чтобы показать, насколько отличается оплата труда даже в пределах одной отрасли.

Строительство и облицовочные работы

Среди проанализированных строительных профессий высшую медианную зарплату имеют штукатуры – 85 000 грн. Это примерно 26 прожиточных минимумов. Фасадникам предлагают медианно 70 000 грн или около 21 прожиточного минимума. Заработки каменщиков составляют 66 011 грн, а плиточников – 65 000 грн. В обоих случаях это ориентировочно 20 прожиточных минимумов.

Медианные зарплаты еще ряду строительных специалистов соответствуют 15-17 прожиточным минимумам. В частности, маляры получают 57 500 грн, строители – 55 000 грн, а прорабы, сантехники и электричества – по 50 000 грн. Для монтажников медианный показатель составляет 47 500 грн, для сварщиков – 45 000 грн. Это примерно 14 прожиточных минимумов.

Самая низкая зарплата среди приведенных строительных специальностей – у разнорабочих. Их медианный заработок составляет 20766 грн, или около шести прожиточных минимумов.

Транспорт и логистика

В транспорте и логистике высшую медианную зарплату имеют дальнобойщики – 65 000 грн. Это около 20 прожиточных минимумов. Водителям предлагают 41 600 грн, что соответствует примерно 13 минимумам, а курьерам – 40 000 грн или 12 минимумам.

Медианный заработок комплектующих составляет 41 250 грн – также около 12 прожиточных минимумов. Вместо этого грузчики получают 23 125 грн, что равно примерно семи таким показателям.

Работа на производстве

Среди производственных специальностей высшую медианную зарплату зафиксировали у технологов – 69 022 грн, или около 21 прожиточного минимума. В группу высокооплачиваемых вакансий также вошли:

Конструкторы – 57 812 грн (17 прожиточных минимумов);

Механики – 47 100 грн. (14);

Электричества на производстве – 46 000 грн (14);

Операторы станков с ЧПУ – 46 000 грн (14);

Столяры – 44 375 грн (13);

Сборщики мебели – 43 125 грн (13).

Более низкие медианные зарплаты имеют сборщики – 36 250 грн, токари – 33 750 грн и слесари – 23 000 грн. В пересчете на прожиточный минимум это примерно 11, 10 и 7 соответственно.

Торговля и продажи

В торговле и продажах уровень оплаты зависит от должности и специализации. Самая высокая медиа зарплата среди приведенных профессий – у менеджеров по работе с клиентами: 48 000 грн, или около 14 прожиточных минимумов. Менеджеры по продажам и торговым представителям получают по 40 000 грн – примерно 12 минимумов.

Медианская зарплата продавцов-консультантов составляет 30 000 грн., продавцов – 24 250 грн., промоутеров – 25 000 грн. Это соответствует примерно 7-9 прожиточным минимумам. Самый низкий показатель в этой группе – у кассиров: 15746 грн, или около пяти прожиточных минимумов.

Образование и медицина

В медицине и фармацевтике, где работодатели также сталкиваются с дефицитом кадров, наивысшую медианную зарплату стоматологи - 70 375 грн. Это примерно 21 прожиточный минимум. У фармацевтов этот показатель в сентябре 2026 составил 40 000 грн, или 12 минимумов.

Подобный уровень оплаты зафиксировали в сфере образования для репетиторов – их медиа зарплата также составляет 40 000 грн. В то же время учителя и преподаватели получают 31 750 грн, что составляет примерно 10 прожиточных минимумов.

Что влияет на разницу в зарплатах

В ряде проанализированных отраслей в последние годы усиливается дефицит кадров. Среди причин эксперты OLX Работа называют мобилизационные процессы, нехватку квалифицированных кандидатов и предпочтение соискателей офисных вакансий. В то же время при выборе работы люди учитывают не только зарплату, но и условия труда, формат занятости, график и возможность его менять.

Даже в одной отрасли медианные зарплаты могут существенно отличаться. На это влияют квалификационные требования, потребность в специальных навыках и опыте, а также сложность и специфика рабочих задач. Если работодателям трудно найти специалистов с нужной подготовкой, они могут предлагать им более высокую оплату. Сравнение зарплат с прожиточным минимумом наглядно показывает масштаб этой разницы.

Напомним, в прифронтовых регионах под влиянием фактора безопасности уменьшается предложение вакансий на рынке труда, в то же время медианные зарплаты в большинстве ключевых отраслей растут.