Від 20 000 до 85 000 грн: як відрізняються зарплати в Україні у різних галузях

Показник прожиткового мінімуму використовують для оцінки рівня життя населення, а також як орієнтир для визначення розміру соціальних виплат. У 2026 році він становить 3 328 грн. Водночас медіанні зарплати в різних галузях можуть у кілька разів перевищувати цю суму. Наприклад, на окремих вакансіях роботодавці пропонують оплату, еквівалентну 26 прожитковим мінімумам, тоді як на інших – лише п’яти.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX.

OLX Робота порівняла медіанні зарплати за різними професіями у вересні 2026 року з установленим державою прожитковим мінімумом, щоб показати, наскільки відрізняється оплата праці навіть у межах однієї галузі.

Будівництво та облицювальні роботи

Серед проаналізованих будівельних професій найвищу медіанну зарплату мають штукатури – 85 000 грн. Це приблизно 26 прожиткових мінімумів. Фасадникам пропонують медіанно 70 000 грн, або близько 21 прожиткового мінімуму. Заробітки мулярів становлять 66 011 грн, а плиточників – 65 000 грн. В обох випадках це орієнтовно 20 прожиткових мінімумів.

Медіанні зарплати ще низки будівельних фахівців відповідають 15-17 прожитковим мінімумам. Зокрема, малярі отримують 57 500 грн, будівельники – 55 000 грн, а виконроби, сантехніки та електрики – по 50 000 грн. Для монтажників медіанний показник становить 47 500 грн, для зварювальників – 45 000 грн. Це приблизно 14 прожиткових мінімумів.

Найнижча зарплата серед наведених будівельних спеціальностей – у різноробочих. Їхній медіанний заробіток становить 20 766 грн, або близько шести прожиткових мінімумів.

Транспорт і логістика

У транспорті та логістиці найвищу медіанну зарплату мають далекобійники – 65 000 грн. Це майже 20 прожиткових мінімумів. Водіям пропонують 41 600 грн, що відповідає приблизно 13 мінімумам, а кур’єрам – 40 000 грн, або 12 мінімумам.

Медіанний заробіток комплектувальників становить 41 250 грн – також близько 12 прожиткових мінімумів. Натомість вантажники отримують 23 125 грн, що дорівнює приблизно семи таким показникам.

Робота на виробництві

Серед виробничих спеціальностей найвищу медіанну зарплату зафіксували у технологів – 69 022 грн, або близько 21 прожиткового мінімуму. До групи високооплачуваних вакансій також увійшли:

Конструктори – 57 812 грн (17 прожиткових мінімумів);

Механіки – 47 100 грн (14);

Електрики на виробництві – 46 000 грн (14);

Оператори верстатів із ЧПК – 46 000 грн (14);

Столяри – 44 375 грн (13);

Складальники меблів – 43 125 грн (13).

Нижчі медіанні зарплати мають складальники – 36 250 грн, токарі – 33 750 грн і слюсарі – 23 000 грн. У перерахунку на прожитковий мінімум це приблизно 11, 10 і 7 відповідно.

Торгівля та продажі

У торгівлі та продажах рівень оплати залежить від посади й спеціалізації. Найвища медіанна зарплата серед наведених професій – у менеджерів із роботи з клієнтами: 48 000 грн, або близько 14 прожиткових мінімумів. Менеджери з продажу та торгові представники отримують по 40 000 грн – приблизно 12 мінімумів.

Медіанна зарплата продавців-консультантів становить 30 000 грн, продавців – 24 250 грн, промоутерів – 25 000 грн. Це відповідає приблизно 7-9 прожитковим мінімумам. Найнижчий показник у цій групі – у касирів: 15 746 грн, або близько п’яти прожиткових мінімумів.

Освіта та медицина

У медицині та фармацевтиці, де роботодавці також стикаються з дефіцитом кадрів, найвищу медіанну зарплату мають стоматологи – 70 375 грн. Це приблизно 21 прожитковий мінімум. У фармацевтів цей показник у вересні 2026 року становив 40 000 грн, або 12 мінімумів.

Подібний рівень оплати зафіксували у сфері освіти для репетиторів – їхня медіанна зарплата також становить 40 000 грн. Натомість учителі та викладачі отримують 31 750 грн, що дорівнює приблизно 10 прожитковим мінімумам.

Що впливає на різницю в зарплатах

У низці проаналізованих галузей останніми роками посилюється дефіцит кадрів. Серед причин експерти OLX Робота називають мобілізаційні процеси, нестачу кваліфікованих кандидатів і перевагу пошукачів до офісних вакансій. Водночас під час вибору роботи люди зважають не лише на зарплату, а й на умови праці, формат зайнятості, графік та можливість його змінювати.

Навіть у межах однієї галузі медіанні зарплати можуть суттєво відрізнятися. На це впливають кваліфікаційні вимоги, потреба у спеціальних навичках і досвіді, а також складність та специфіка робочих завдань. Якщо роботодавцям важко знайти фахівців із потрібною підготовкою, вони можуть пропонувати їм вищу оплату. Порівняння зарплат із прожитковим мінімумом наочно демонструє масштаб цієї різниці.

Нагадаємо, у прифронтових регіонах під впливом безпекового фактору зменшується пропозиція вакансій на ринку праці, водночас медіанні зарплати в більшості ключових галузей зростають.