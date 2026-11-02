Зарплати зростають, вакансій меншає: що відбувається на ринку праці прифронтових областей

Ринок праці у прифронтових регіонах України продовжує змінюватися під впливом безпекових ризиків, стану місцевого бізнесу та скорочення кількості доступних працівників. В одних сферах роботодавці активніше шукають персонал, в інших – зменшують кількість пропозицій роботи. Водночас медіанні зарплати в більшості ключових галузей зростають.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дослідження OLX Робота, в якому проаналізовано динаміку вакансій, відгуків кандидатів і зарплат у Харківській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

Де кандидати активніше шукають роботу

Попри загальне зниження кількості відгуків у деяких сферах, у кількох регіонах активність пошукачів за рік зросла. На Харківщині кількість відгуків на вакансії в роздрібній торгівлі збільшилася на 20%, а в будівництві – на 17%. На Миколаївщині будівельна галузь також продемонструвала позитивну динаміку: кількість відгуків зросла на 14%.

Водночас у логістиці на Запоріжжі та Сумщині активність кандидатів залишалася відносно стабільною: кількість відгуків скоротилася лише на 3% і 5% відповідно.

Найбільше падіння зафіксували на Херсонщині. У виробництві та серед робітничих спеціальностей кількість відгуків зменшилася в кілька разів, а в логістиці й роздрібній торгівлі – більш ніж удвічі. Майже вдвічі скоротилася кількість відгуків на вакансії в роздрібній торгівлі також у Миколаївській та Запорізькій областях.

Отже, ситуація з активністю пошукачів суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери зайнятості. Зростання кількості відгуків у роздрібній торгівлі й будівництві на Харківщині та в будівництві на Миколаївщині відбувається паралельно зі значним скороченням активності кандидатів в окремих галузях Херсонщини.

У яких сферах роботодавці збільшують кількість вакансій

Попри скорочення пропозиції роботи в частині регіонів, окремі галузі демонструють зростання найму. Найпомітніша зміна – у логістиці на Херсонщині: кількість вакансій збільшилася на 28% порівняно з попереднім роком. На Харківщині в цій самій сфері приріст становив близько 5%. На Миколаївщині на 5% побільшало вакансій у будівництві.

Зростання кількості вакансій на тлі низької активності кандидатів може свідчити про труднощі з пошуком персоналу. Роботодавцям доводиться шукати більше працівників, навіть коли кількість потенційних кандидатів скорочується.

В окремих сегментах пропозиція роботи майже не змінилася. Так, кількість вакансій у роздрібній торгівлі на Херсонщині залишилася приблизно на минулорічному рівні, а в HoReCa на Миколаївщині знизилася лише на 1%.

Водночас у низці галузей вакансій стало помітно менше. Найвідчутніше скорочення зафіксували у виробництві на Херсонщині та Сумщині, а також у готельно-ресторанному бізнесі й роздрібній торгівлі на Запоріжжі. На Харківщині спад у більшості ключових сфер був помірнішим.

Така динаміка може бути пов’язана з наслідками атак на виробничі потужності та бізнес-інфраструктуру. Загалом ринок вакансій у прифронтових областях розвивається нерівномірно: поки одні роботодавці скорочують найм, інші нарощують потребу в персоналі – передусім у логістиці та будівництві.

Як змінилися зарплати у прифронтових регіонах

У більшості досліджуваних областей медіанні зарплати зросли. Найбільші зміни спостерігаються в логістиці, виробництві та робітничих спеціальностях.

Харківська область. Найбільший приріст зафіксовано у виробництві та серед робітничих спеціальностей: медіанна зарплата зросла на 22% – до 27 500 грн. У роздрібній торгівлі вона збільшилася на 17% – до 20 500 грн, а в логістиці – на 11%, до 30 500 грн.

Сумська область. Лідером за темпами зростання стала логістика: зарплата підвищилася на 22% і сягнула 27 500 грн. У будівництві показник зріс на 15% – до 28 750 грн, у виробництві – на 5%, до 22 000 грн. У HoReCa медіанна зарплата залишилася незмінною – 15 500 грн.

Миколаївська область. У виробництві медіанна зарплата зросла на 14% – до 22 815 грн. У логістиці приріст становив 13% – до 26 550 грн, у роздрібній торгівлі – 9%, до 19 700 грн. У будівництві показник майже не змінився й становив близько 29 900 грн.

Запорізька область. Найбільше зросли зарплати в логістиці – на 20%, до 30 000 грн. У роздрібній торгівлі медіанна зарплата підвищилася на 11% – до 20 000 грн, у виробництві – на 8%, до 26 000 грн. У будівництві та HoReCa зростання було помірнішим – близько 2–3%.

Херсонська область. Найбільший приріст серед основних сфер зафіксували в HoReCa: медіанна зарплата зросла на 40% – до 17 500 грн. У виробництві вона збільшилася на 19% – до 24 000 грн, у логістиці – на 17%, до 30 000 грн. У роздрібній торгівлі показник залишився приблизно на попередньому рівні – 17 500 грн.

Коментуючи результати дослідження, Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота, звертає увагу на зв’язок між ситуацією в регіонах і потребою бізнесу в працівниках:

“Дані прямим чином відображають поточну ситуацію. Як от суттєве зростання вакансій у логістиці на Херсонщині є відображенням демографічної кризи та скорочення кількості кандидатів у цьому регіоні. Роботодавцям доводиться активніше інвестувати в пошук персоналу. Також із ударами по логістичній інфраструктурі ми бачимо зростання попиту на водіїв по всій Україні, як відповідь на потребу постійного переміщення товарів”, – говорить експертка.

За словами Марії Абдулліної, протилежна тенденція спостерігається у виробництві та серед робітничих спеціальностей, зокрема на Запоріжжі. Руйнування виробничих потужностей призводить до скорочення робочих місць і вивільнення працівників. Вона зазначає, що динаміка ринку праці безпосередньо відображає складні події, які нині переживає Україна.

Отже, ринок праці у прифронтових областях змінюється нерівномірно: в одних галузях скорочується кількість вакансій і відгуків, в інших зростає потреба в працівниках. Водночас медіанні зарплати в більшості ключових сфер підвищуються, що може свідчити про посилення конкуренції за персонал навіть в умовах скорочення ділової активності.

Нагадаємо про нестандартну ситуацію, що склалась на ринку праці Миколаєва. З одного боку, офіційна статистика показує, що кількість людей, які шукають роботу, перевищує кількість доступних вакансій. З іншого - місцеві підприємства продовжують шукати водіїв, робітників, кухарів, технічних фахівців і працівників для критичної інфраструктури.